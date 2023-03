I capannoni finiscono all’asta 

Da un lato la perdita, dall’altro l’affare. I calendari delle aste al Tribunale di Lanusei adesso sono pieni di appuntamenti per immobili pignorati. Compresi un bel po’ di gioielli strutturali che insistono nella zona industriale. Baccasara è il motore dell’economia territoriale, la sua rinascita architettonica è sotto gli occhi di tutti, ma l’eredità della crisi economica che ha investito vari comparti ha lasciato scorie. L’incanto di case e immobili, in arrivo da fallimenti di privati e imprese, è un settore in crescita esponenziale. Per la maggior parte sono capannoni e attività commerciali spesso di chi non è più riuscito a pagare il mutuo con la banca, a saldare un prestito o si è ritrovato con grossi debiti. E alla fine si è visto espropriare il bene. C’è comunque qualche debitore che tratta con i creditori per evitare guai ancora più gravi. Sarà solo il tempo a dire se quella che oggi è soltanto un’ipotesi potrà diventare qualcosa di più concreto.

Crisi travolgente

Baccasara è l’eden dell’economia. Sulla zona industriale di Tortolì si regge gran parte del benessere degli ogliastrini. Eppure, a sentire Riccardo Mulas, 36 anni, presidente dell’associazione degli insediati, da queste parti si potrebbe fare molto di più: «A parte quella piccola area ammodernata dal Consorzio industriale esistono forti criticità. Sarà davvero attrattiva quando la Regione deciderà di investire seriamente». C’è un tarlo silenzioso che preoccupa gli imprenditori: «È vero che negli ultimi anni abbiamo assistito a un miglioramento generale ma resta un problema di fondo: i 35 ettari delle aree ex Cartiera sono inquinati e da bonificare».

Raggi di sole

Ma a Baccasara non è tutto da buttare. Anzi. C’è il commercio in rapida espansione, le storiche attività produttive guadagnano costantemente campo nei loro settori e da qualche tempo anche società di servizi alternativi hanno deciso di investire da queste parti. Ne è testimonianza diretta il polo sanitario privato, ma soprattutto un investimento che autorizza a pensare quanto l’area sia attraente. Proprio all’asta la società Polo Nautico Viareggio ha acquistato, di recente, il capannone che fu di Primatist. Qui il gruppo costruirà gioielli del mare.