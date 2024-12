I cantieri stradali segnano il passo  

Quello che si chiude oggi è stato un anno avaro di interventi sulle strade statali del territorio. Nulla s’è mosso sulla 389 e sulla 125, nel tratto Tertenia-San Priamo. Qualche lavoro sull’asse viario l’ha realizzato la Provincia di Nuoro, soprattutto fra il bosco di Santa Barbara e lo svincolo per la 389. «Da tempo chiediamo un cambio di passo importante sul fronte delle infrastrutture per l’Ogliastra, per la viabilità primaria e secondaria che indubbiamente può contribuire a rivoluzionare e migliorare la qualità degli spostamenti». È Maurizio Piras, leader della Filca Cisl, a sollecitare gli interventi infrastrutturali che hanno subito una frenata dopo la conclusione dei lavori sul tratto Tortolì-Bivio di Cea della Nuova Orientale, inaugurata il 17 luglio 2023.

Lavori al palo

Da quel giorno sulle Statali del territorio ogliastrino non si sono registrati passi in avanti nei progetti annunciati. «I quasi 280 milioni di euro per l’Ogliastra sono ancora nel libro dei sogni», accusa Piras. Il primo pagamento effettuato per il tronco Tertenia-San Priamo risale al 31 dicembre 2012. Una spesa non meglio definita ma comunque utile a smuovere gli ingranaggi di un’opera che, almeno sulla carta, arriverà al capolinea non prima del 30 ottobre 2027. Di fatto, come rivela Open coesione, la piattaforma governativa che contiene dati su programmazione e attuazione delle politiche nazionali, per realizzare 7,7 chilometri di strada servono quindici anni di tempo. Un intervento da 100 milioni di euro, di cui 90 milioni di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con una spesa già rendicontata di 126 mila euro, a conferma che la progressione verso l’apertura dei cantieri (la data annunciata è il primo giugno 2025) procede a passo di lumaca.

Tutto congelato

Tra le 12 priorità di livello 2 inserite di recente sul Libro bianco delle priorità infrastrutturali della Sardegna, analisi tecnico-scientifica elaborata da Uniontrasporti, c’è l’arteria statale (competenza Anas) che collega Ogliastra e Nuorese. Ma, al netto delle rassicurazioni, l’adeguamento non s’è ancora visto. «Sicuramente - rivendica Piras - molto è stato fatto in questi anni grazie anche alle sollecitazioni della Cisl. Non ci lasceremo travolgere dal facile entusiasmo, dagli annunci spot della politica, perché più volte siamo stati illusi che si potesse cambiare e le nostre aspettative e quelle degli ogliastrini sono state puntualmente disattese».

