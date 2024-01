I cantieri rallentano i bus del Ctm 

Cantieri, cambi di percoso, strade sconquassate, poche corsie preferenziali e vandali. L’ultimo anno del Ctm non è stato dei più semplici, nonostante i tecnici si siano fatti in quattro per far quadrare bilanci e frequenze delle corse e non far pesare più di tanto ai passeggeri l’attesa alle fermate. In cima alla classifica dei fattori negativi senza dubbio i cantieri stradali che tanti disagi stanno creando anche agli automobilisti. Perché se è vero che tra qualche anno avremo un capoluogo migliore, è altrettanto vero che scavi, trincee, operai e ruspe hanno causato grandi seccature anche a chi si muove sui mezzi pubblici, che sono stati costretti a cambiare itinerari, fermate e capolinea, con incremento dei costi, soprattutto per i bus a gasolio.

Gli stravolgimenti

Con i cantieri per il waterfront di via Roma, piazza Matteotti, la nuova viale Trieste e altri che presto saranno aperti la circolazione dei mezzi del Ctm ha subito importanti variazioni. «Abbiamo cercato in tutti i modi di alleviare i disagi dei passeggeri», fanno sapere dalla sede della società che gestisce i trasporto pubblico in città e nell’area vasta. «In piazza Matteotti abbiamo modificato i capolinea del 30 e del Qex spostandoli dalle banchine delle Ferrovie dello Stato a quelle di fronte alla stazione Arst. Non solo, per evitare confusioni, abbiamo ingaggiato hostess per informare i passeggeri sulle modifiche». I lavori per le nuove opere hanno costretto il settore tecnico del Ctm a un grande lavoro di adattamento. «L’azienda nel corso del 2023 ha cercato di regolarizzare le frequenze e i tempi di percorrenza creando percorsi alternativi e modifiche compatibili ai lavori riuscendo comunque a dare affidabilità al servizio», afferma Bruno Useli, direttore generale del Ctm. «Questo è avvenuto grazie al costante dialogo e alle soluzioni adottate con gli uffici tecnici del Comune per le modifiche sulla viabilità nonché al costante monitoraggio delle linee attraverso la sala controllo, le paline elettroniche e all’app Busfinder».

Novità a Pirri

Nuovi disagi sono previsti per lunedì, dalle 9, in via Italia a Pirri, tra via Dolianova e via Emanuele Filiberto, per lavori alla rete idrica. Sino al termine dei lavori, i bus delle linee 8 – 8A – 19 – M – QS – QSB – 15 – supplementi scolastici, direzione Monserrato, giunti all’incrocio di via Italia/via Emanuele Filiberto, proseguiranno in via Italia, via Duca Genova, via Sironi e di nuovo in via Italia da dove riprenderanno il percorso ordinario verso via Cabras. I mezzi diretti a Cagliari, giunti in via Italia, all’incrocio con via Pisano, proseguiranno in via Pisano, via Ampere, via Salvatore Sole, via Corona, via Salvo D’Acquisto e di nuovo via Italia da dove riprenderanno il percorso ordinario.

All’aeroporto

Le linee del Ctm coprono quasi tutto il capoluogo ma non l’aeroporto. A differenza di altre città, non esiste un pullman che colleghi lo scalo al centro. Per il presidente del Ctm Carlo Arba è fondamentale «creare un collegamento diretto tra il centro città e l'aeroporto tramite la linea 9, che è già una nostra linea che attraversa Elmas. Il progetto tecnico dettagliato è stato elaborato e presentato alla Regione per richiedere le necessarie approvazioni. La nostra proposta mira a migliorare in modo significativo l'accessibilità e la comodità per i viaggiatori, turisti e lavoratori che utilizzano e potranno utilizzare i nostri servizi, servendo zone attualmente non servite come la zona industriale di Elmas e l’aeroporto e garantendo fasce orarie adeguate ai passeggeri in partenza con i primi voli e in arrivo con gli ultimi». Ma la Regione non batte colpo.

