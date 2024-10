«I cantieri per gli Oss? Solo uno spot» 

«I cantieri occupazionali nel settore sanitario ledono i diritti dei lavoratori e creano nuovo precariato». La Lega boccia senza mezzi termini il piano sperimentale della Giunta che stanzia 9 milioni di euro per l’assunzione temporanea di infermieri e operatori socio sanitari. «Una misura spot, inutile e dannosa – ha detto ieri il coordinatore regionale Michele Pais – i cantieri lavoro sanitari vanno contro i diritti acquisiti di chi ha superato i concorsi Ares». Secondo il consigliere Alessandro Sorgia, «il rischio è quello di scatenare una guerra tra poveri, chiediamo che si rispetti il diritto degli idonei ai concorsi e si proceda con le stabilizzazioni». Per Alessandra Zedda, ex assessore al Lavoro della Giunta Solinas, «sono risorse sottratte al programma Lavoras, fondi che gli enti locali utilizzano per venire incontro alle fasce più deboli della società». Critico anche il vice coordinatore Michele Ennas: «I cantieri di lavoro nella sanità sono un pasticcio». Da qui l’annuncio di una proposta di legge per prorogare di un anno la validità delle graduatorie concorsuali della Regione, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Ieri in conferenza stampa anche una delegazione dei vincitori del concorso Ares per oss. La portavoce Natalia Stara ha ribadito la contrarietà dei lavoratori all’apertura dei cantieri lavoro: «La misura impedisce di fatto le assunzioni degli idonei ai concorsi».

