I cantieri paralizzano la città 

In una città in trasformazione per i grandi cantieri basta un intervento urgente o anche uno programmato per paralizzare il traffico. Così un taglio stradale in viale Marconi, per un collegamento fognario con un’attività privata, ha trasformato via Mercalli, la strada arginale lungo lo stagno di Molentargius e Is Pontis Paris in un autentico girone infernale della viabilità. Un lavoro iniziato mercoledì e proseguito ieri: poi, a fine mattinata, la situazione è tornata alla normalità. Che, per una strada come viale Marconi, è comunque il caos.

I disagi

Anche ieri dunque, via Mercalli, per raggiungere viale Marconi, o l’ingresso in città da Quartu, sono diventati un incubo per migliaia di automobilisti. «Più di mezz’ora per fare poche centinaia di metri», è l’osservazione, simile a rassegnazione, di chi è passato da quelle parti di mattina. Colpa di un restringimento della carreggiata: con le due corsie in direzione Quartu occupate dai mezzi meccanici e dagli operai, impegnati nella realizzazione di un collegamento fognario con un capannone in vista dell’apertura di una nuova attività commerciale, tutto il traffico in entrambe le direzioni è finito sulle due corsie restanti, usate una per ogni senso di marcia. Si è creato inevitabilmente un “tappo”. E le conseguenze sono state evidenti. Chi era diretto verso Quartu si è trovato bloccato in via Mercalli e nella strada arginale già nel tratto subito dopo lo svincolo da Genneruxi. Stesso discorso per chi doveva raggiungere Cagliari: la fila di auto, praticamente ferme, superava il cavalcavia de Is Pontis Paris per arrivare quasi all’altezza del centro commerciale Le Vele.

Le conseguenze

Ma le ripercussioni si sono avute anche in altre strade. In molti hanno cercato vie alternative, e in pochi istanti ci sono stati disagi al traffico anche in via Cadello, fino ad arrivare a Is Mirrionis, a Pirri, a Genneruxi e sull’Asse mediano. A questo si sono aggiunti piccoli incidenti o tamponamenti che hanno portato ulteriori rallentamenti e blocchi alla viabilità. Problemi che si sono aggiunti a quelli più che conosciuti dovuti ai grandi cantieri di via Roma, viale Trieste, viale Diaz, viale Cimitero e via Dante. Una situazione che sta andando avanti da oramai parecchio tempo e che sembra destinata a proseguire ancora per un po’, almeno fino alla chiusura di alcuni dei lavori che stanno creando questi problemi.

Imprevisti

A questo bisogna aggiungere i numerosi incidenti stradali ma anche gli interventi per imprevisti come perdite d’acqua, interventi sui vari sotto servizi o semplicemente per il rifacimento dell’asfalto. Un discorso a parte merita l’Asse mediano: con l’istituzione del senso unico di viale Marconi, il traffico è aumentato notevolmente nella strada arginale, con un sovraccarico di mezzi nello svincolo per Genenruxi. E nel tratto dell’Asse mediano prima dell’uscita gli incidenti o tamponamenti sono quotidiani. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA