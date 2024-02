I cantieri mandano in tilt la viabilità cittadina 

Tanti cantieri aperti e tanti disagi in diversi quartieri. Come a Santa Lucia, dove dallo scorso luglio piazza Don Bosco e le sue vie di accesso sono chiuse al traffico. I residenti per raggiungere la zona dei negozi e la Statale 130 sono costretti a passare per il centro storico, raddoppiando il tempo impiegato. Ultimamente poi è chiusa anche l'altra via che conduce alla 130, corso Africa, per la realizzazione, importantissima per la sicurezza, della rotatoria all'incrocio con via Piave, teatro di frequenti incidenti. Ma se, e questa è la buona notizia, da un giorno all'altro l'incrocio di corso Africa verrà riaperto, per piazza Don Bosco ci vorranno ancora un paio, speriamo non alla sarda, di mesi.

I lavori

Nell'ordinanza che annunciava l'apertura del cantiere, emessa a luglio, la durata prevista dei lavori era di un mese: ne sono trascorsi sei. Le ragioni le spiega il sindaco: «Il progetto prevedeva di uniformare la pavimentazione della zona a quella del centro storico, con il ciottolato. Ma sapevamo - chiarisce Mario Puddu - che in quelle strade ci sono problemi idrico-fognari che si ripresentano periodicamente. Allora, piuttosto che rischiare di dover buttare giù il lavoro appena fatto, abbiamo deciso di chiedere l'intervento di Abbanoa per affrontare il problema in maniera strutturale. Tutto questo ha allungato i tempi, stiamo controllando quotidianamente che i lavori non si fermino, ad aprile l'opera sarà conclusa». L'amministrazione conosce i disagi dei residenti ma il primo cittadino ha precisato che non era più possibile rinviare i lavori della rotatoria: oltre l'urgenza per la sicurezza, era imminente la scadenza dei finanziamenti Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione): «Avrei auspicato una rotonda più grande, ma il tempo per rivedere i progetti non c'era, non è escluso che la si possa rivedere più avanti».

L’attacco

Critiche le opposizioni, Niside Muscas del centrodestra dice: «I lavori in piazza Don Bosco continuano a creare disagi ai residenti, alle attività come la pizzeria lì davanti e ai genitori dei bimbi della scuola dell'infanzia; più il tempo passa, più diminuiscono pazienza e tolleranza. Ben vengano i lavori ben fatti e utili ma si devono rispettare i tempi di conclusione». Diego Corrias, presente nella prima giunta Puddu e in quella Licheri, ricorda: «Questi cantieri sono il frutto della programmazione della giunta Licheri, partiti ora per la fortuna di questa maggioranza causa pandemia e commissariamento. Abbanoa, il cui intervento è importante e lo condividiamo, non ha certo la fretta che hanno i cittadini di vedere conclusi i lavori. Il sindaco deve vigilare ed esigere che gli interventi vengano completati in tempi ragionevoli. Sui cantieri aperti in contemporanea è mancata la comunicazione e un adeguato studio della viabilità alternativa per ridurre i disagi»

RIPRODUZIONE RISERVATA