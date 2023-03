I cantieri cambiano i percorsi dei bus 

Il punto di svolta sarà la chiusura di viale Trieste (ipotizzata dopo Pasqua) e di via Roma lato portici (per il momento prevista per lunedì prossimo). Un avvio dei cantieri che cambierà percorsi e fermate degli autobus (legati alle modifiche al traffico) con l’obiettivo di snellire ulteriormente il servizio. Novità che Comune (assessorato alla Viabilità) e Ctm concorderanno insieme e comunicheranno appena verranno definite nel dettaglio, esattamente come hanno già fatto per la chiusura di altre strade, come viale Buoncammino (per il cantiere di riqualificazione), via Porcell (per precauzione di fronte al rischio crollo del muro dell’università) o viale Bonaria.

Da definire

In attesa dei cambiamenti, è certo che gli interventi saranno modulati in modo tale da evitare quanto più possibile di far “correre” autobus e automobili sulle stesse corsie. Ecco perché è verosimile che con la chiusura di via Roma tutte le linee dei bus che attraverso il lato portici (1, 5, 30, Qex, 7, PF, PQ, 29 e M) passeranno nella corsia preferenziale centrale di via Roma, già oggi riservata ai mezzi pubblici. Rispetto a viale Trieste, invece, è verosimile che gli autobus passeranno anche nel tratto di via Roma che diventerà a doppio senso (quello compreso tra la stazione ferroviaria e viale Trieste), ma tutti i percorsi e le relative modifiche devono ancora essere decise. «Premesso che tutte le modifiche saranno tutte condivise con l’amministrazione comunale, l’azienda è pronta a trovare tutte le soluzioni che verranno individuate e permetteranno una migliore circolazione dei mezzi pubblici», fanno sapere dal Ctm.

I cambiamenti

Rispetto alla chiusura di viale Buoncammino e via Porcell è invece già disegnata la mappa (temporanea) delle novità di linee e fermate interessate. Inevitabile lo spaesamento di coloro che utilizzano i mezzi pubblici quotidianamente, anche per recarsi a lavoro. Dalla scorsa settimana, infatti, sono cambiati i percorsi delle linee 10 e 20: quello del 10 (direzione Sant’Ignazio) cambia una volta che arriva in viale Buoncammino, da qui prosegue verso piazza d’Armi, quindi viale Merello e via Don Bosco e da qui riprende il percorso ordinario in direzione Is Guadazzonis. Il capolinea è spostato a Sant’Ignazio (angolo con via Tigellio). Per quanto riguarda il 20 (direzione Piero della Francesca), il bus, raggiunta piazza d’Armi prosegue in via Is Mirrionis fino alla rotatoria che attraversa via Cadello e via Campania; qui effettua inversione di marcia e percorre via Is Mirrionis per tornare sul percorso ordinario da piazza d’Armi. Sei, complessivamente le fermate (momentaneamente) soppresse: due per la linea 10 (viale Buoncammino e viale Sant’Ignazio) e quattro per la linea 20 (tutte in viale Buoncammino, fronte e lato ex carcere, angolo via Belvedere e Anfiteatro).