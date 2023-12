I cantieri arrivano in porto 

Le risorse per la rinascita del porto ci sono, ma i lavori non sono ancora partiti. Annunciati a novembre 2021, gli interventi di potenziamento dello scalo sono rimasti cristallizzati. È l’anno alle porte quello della svolta, con l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, che controlla il porto di Arbatax da settembre 2021, pronta ad aprire la cassaforte e appaltare i primi lavori utili a consegnare al territorio un’infrastruttura dinamica e al passo delle nuove esigenze. «Già a partire dal prossimo anno l’Autorità di sistema portuale metterà a terra 10 milioni di euro per la piena operatività dello scalo di Arbatax», è l’annuncio che arriva dai vertici dell’ente.

Cronoprogramma

È tempo di resoconti, sebbene un anticipo dei maxi investimenti è in corso: «Attualmente - spiegano dall’Authority - stiamo portando avanti interventi, pari a 650 mila euro, per la manutenzione straordinaria della banchina di riva, così come sono in corso i lavori di sistemazione delle briccole d’ormeggio del molo di levante, per altri 300 mila euro, e ripristino di parabordi». Il percorso è solo agli inizi. Sono lontani i tempi in cui al porto mancava la cosiddetta governance, ovvero un’autorità di controllo. «A inizio 2024 contiamo di bandire la gara d’appalto per l’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione che avrà un costo di 3,5 milioni di euro. Altri 420 mila euro verranno destinati alla manutenzione dell’edificio ex Dogana che, una volta riqualificato, ospiterà un primo presidio dell’ente, in particolare gli uffici della Security portuale». L’Authority ha avviato le indagini geognostiche per l’opera di consolidamento e sistemazione dei piazzali del molo di ponente. Una volta avviati, i lavori avranno un costo di 4 milioni di euro. Per facilitare lo spostamento delle imbarcazioni da diporto, è prevista la realizzazione di tre scali di alaggio e varo sulla banchina di riva: opera da finanziare con 3,5 milioni di euro. Sulla stazione marittima, l’Autorità di sistema è in attesa del via libera del ministero delle Infrastrutture per il finanziamento di 10 milioni di euro che verranno spesi per la riqualificazione dello stabile. Altri interventi consistenti, fra tutti il banchinamento del molo di levante esterno, da 20 milioni di euro, saranno subordinati all’approvazione del nuovo Piano regolatore portuale.

Il presidente

«Il prossimo sarà un anno di intensa attività per lo scalo di Arbatax - spiega Massimo Deiana, 61 anni, presidente dell’Authority - tenendo presente che il porto è entrato nella nostra giurisdizione da appena due anni, abbiamo già pronta una prima tranche di finanziamenti, pari a oltre 10 milioni di euro, da iniettare per opere e nuovi progetti per accrescere l’operatività dello scalo e favorire attività strategiche come la nautica da diporto».

