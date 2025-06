I canti sardi risuonano in Val Pusteria 

Successo per la coralità nuorese nella 28ª edizione del Festival Internazionale dei Cori in Val Pusteria, appuntamento corali tra i più partecipati d’Europa. La rassegna, domenica, ha visto la partecipazione di 82 cori, di cui 40 italiani e 42 internazionali. A rappresentare la Sardegna, due eccellenze della coralità maschile: il Coro di Nuoro e il Coro Cuncordu Sorgonesu, che hanno portato nel cuore delle Dolomiti la ricchezza e l’autenticità della tradizione musicale sarda. Il Coro di Nuoro, diretto dal maestro Francesco Mele, è stato selezionato tra i soli sette gruppi chiamati ad aprire ufficialmente il festival durante la serata inaugurale. Due i brani eseguiti di forte impatto emotivo e simbolico: Su patriotu sardu a sos feudatarios, canto di rivolta e identità del popolo sardo, e Ninna nanna ‘e Anton’Istene, del compositore Gian Paolo Mele su testo di Bachisio Bandinu Corriga. Brano dedicato ai bambini di Gaza, vittime innocenti di un conflitto che ha negato loro l’esistenza. Suggestiva e carica di significato anche la partecipazione al concerto sul Plan de Corones, oltre i 2.000 metri, presso la campana della pace “Concordia”, dove 35 cori di tutto il mondo hanno unito le voci per lanciare un messaggio universale di pace e fratellanza.

