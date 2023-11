I canti partigiani eseguiti in sardo  

“Ite remiras …” è il titolo del più recente lavoro di Gianni Loy, che sarà presentato giovedì alle 17,30 nella sala della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta.

Il titolo allude ad uno dei più noti canti della resistenza: “Cosa rimiri mio bel partigiano …”. La Resistenza, declinata in terra di Sardegna, a quasi 80 anni di distanza dal 25 aprile del 1945, è il tema della pièce.

Per quanto tempo ancora, e perché? – si chiede l’autore – dovremmo ancora ricordare la Resistenza, oltretutto in Sardegna, dove gli episodi di guerra partigiana sono stati quasi inesistenti? La risposta, o meglio le riflessioni sul tema, le offriranno gli attori – tutte eccellenti firme – che si alterneranno sul palco: Rita Atzeri, Lia Careddu, Elio Turno Arthemalle, Dino Pinna, Giorgio Pinna, Giovanni Trudu, Gisella Vacca.

Lo spettacolo, coordinato da Cristina Maccioni, riproporrà gran parte dei canti partigiani che raramente - se si eccettua il canto, ormai internazionale: “Bella ciao” – vengono ancora eseguiti in pubblico. L’incombenza di riportali alla luce e di interpretarli è affidata al maestro Fabrizio Gungui, che ha armonizzato ed arrangiato gran parte di quei brani e li proporrà agli spettatori dirigendo il Coro di Cagliari. Con una particolarità, non da poco: tutti i brani saranno eseguiti in lingua sarda.

Lingua sarda che, sia nella variante campidanese che in quella logudorese, serpeggerà anche nelle performance delle attrici e degli attori. Al termine della rappresentazione, Giacomo Mameli, che del tema della resistenza in Sardegna si è occupato a fondo, proporrà alcune riflessioni sul tema, accompagnato da altri due studiosi della materia, Marco Sini e Natalino Piras, e dalla presidente provinciale dell’Anpi della provincia di Cagliari, Lidia Roversi.

