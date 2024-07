I canti e i colori di San Giovanni 

Da una parte il mare, dall’altra il lungo corteo di carri e calessi, preceduti dalla grande tracca a forma di nave. Anche ieri, a continuare una tradizione che si tramanda da oltre 400 anni, il corteo storico della festa di San Giovanni Battista ha percorso la litoranea, da Sant’Andrea fino al centro della città passando per via Fiume, portando nella strada del mare canti e colori.

E pazienza se i bagnanti di ritorno da una domenica in spiaggia, si sono dovuti accodare al corteo, perché ormai questo è un appuntamento fisso e l’ultima domenica di luglio, si sa, bisogna mettere in conto le code e cercare percorsi alternativi.

Mutetus e trallallera

Comunque sia, la presenza degli agenti della Polizia locale ha fatto si che tutto si sia svolto senza intoppi: dopo la partenza del corteo dal Parco Parodi intorno alle 19, via Leonardo da Vinci è stata chiusa al traffico per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo. Assieme alla tracca, ai carri e ai calessini, di cui uno ospitava l’obriere Nicola Deiana e l’obriera Andreina Pillai, c’erano i gruppi folk Città di Quarto, Fedora Putzu di Selargius e “Sa Roda” di Siurgus Donigala. L’onore di sedere nella grande tracca a forma di nave è delle sette traccheras Angelica Ruggeri, Miriam Deiana, Martina Pau, Beatrice Casti, Benedetta Pani e Sofia Longoni, che hanno intonato i mutetus a trallalera accompagnate dai suonatori. In coda il camion con il carico più prezioso: i sette enormi gatò donati da ciascuna tracchera all’obriera insieme ad un paio di torte.

Grande festa poi all’arrivo in piazza IV Novembre dove c’è stata la distribuzione dei piricchitus e da qui a casa dell’obriere in via Sciesa.

Le celebrazioni avevano preso il via già dalla mattina con la messa al parco Parodi presieduta dal parroco don Andrea Secci e con la piccola processione sempre nella zona. A rappresentare l’amministrazione la presidente del consiglio Rita Murgioni e l’assessora alle periferie Tiziana Cogoni.

Le giovani traccheras

Tra i più emozionati, e non poteva essere altrimenti, i parenti delle giovani traccheras. Come il papà di Giada, Alessandro Curreli, «Anche mia figlia più grande Sara aveva fatto la tracchera», dice, «ma è sempre la stessa emozione. I miei genitori tra l’altro sono stati obrieri anni fa e quindi si può ben capire quanto la festa di San Giovanni sia importante per noi. Io avevo otto anni quando ho conosciuto questa festa. Il momento più bello? «Quando l’obriere è venuto a casa a prendere Giada, è stata una festa, c’era tutto il vicinato».

Rita Serri e Luigi Curreli sono stati obrieri proprio nel 1992. «È una grande emozione perché ti ricordi il tragitto che hai fatto tu. Quella di San Giovanni è una festa unica che non si può dimenticare. Noi partecipiamo da 33 anni».

E poi c’è il papà dell’attuale obriera, Pietro Pillai, 76 anni: «Sono uno dei soci più anziani della Società di San Giovanni e sono stato obriere nel 2001. Ricordo tutto di quegli anni e non è cambiato niente perché la tradizione si tramanda identica, si dice dal 1600».

E se i cortei storici si sono chiusi ieri, la festa continua anche oggi a casa dell’obriere in via Sciesa. Alle 18 ci sarà il taglio e degustazione di una torta e di un gatò e alle 21,30 la gara poetica dialettale con Antonio Pani, e altri improvvisatori e suonatori.

