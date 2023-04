I cantanti della Polifonica Santa Cecilia domani in scena al Duomo di Sassari 

Il 2023 della Polifonica Santa Cecilia è già radioso e carico di impegni. Radioso come il sorriso di Denise Gueye, presidente dell’associazione e instancabile e propositivo motore d’entusiasmo che spinge insieme a tutti gli altri membri le innumerevoli attività messe in campo, dedicate all’arte, alla formazione ed al sociale.

Intanto domani la Polifonica Santa Cecilia canterà per la santa messa di Pasqua in programma alle 11 al Duomo di Sassari. Un appuntamento prestigioso, identitaria, impattante e importante che lega a doppio filo la Polifonica alla sua città ed allo stesso tempo permette alla città di “scoprire” o ri-scoprire una delle sue più splendide eccellenze artistiche.

Appena 3 giorni dopo, il 12 aprile, la corale Santa Cecilia si esibirà all’interno della rassegna del Festival del Mediterraneo 2023 - in programma negli spazi della Basilica del Sacro Cuore alle 20.30 - condividendo il palco con l’organista Davide Mariano e il con soprano Anna Magdalena Auzinger. Ma l’associazione già guarda al prossimo futuro: all’orizzonte, il 21 giugno, a Baddi Manna prende forma la “Giornata della musica” mentre come ormai consuetudine, a giugno, prenderà il via la rassegna il “Filo Rosso”.

