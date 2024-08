I cantadores raccontano la grande sete 

Se per i turisti rappresentavano una curiosità (anche se incomprensibile), i poeti improvvisatori hanno fatto la felicità dei teuladini e degli intenditori accorsi dai paesi vicini. La poesia sarda non solo non è morta ma continua a richiamare in piazza tante persone. A Il secondo motivo di attrazione per i desulesi era per l’attesa esibizione de su cantadori locale, Stefano Urru, accolto dai colleghi anziani con un benvenuto in rima all’apertura della serata.

Con un proprio cantadori Teulada rientra nel ristretto novero dei paesi che propongono con regolare cadenza le serate di poesia in limba. L’evento è sempre un insieme di tenuta tradizionale, passione. E anche di attualità dal momento che i cantadores hanno dedicato tante loro rime a un tema particolarmente sentito negli ultimi tempi in Sardegna, la siccità.

