I cani protagonisti tra sfilate e tante coccole 

Domani in piazza Eleonora protagonisti i cani: meticci ma anche le unità cinofile di polizia, carabinieri e guardia di finanza. L’iniziativa, curata dall’assessorato all’Ambiente e Asl, nasce per promuovere le adozioni e la cultura del benessere animale; parteciperanno le associazioni di volontariato, il canile di Sandro Piras di Silì e circa 200 studenti degli istituti comprensivi. Alle 9 la microchippatura gratuita dei cani a cura del dell’Asl. Dalle 9.15 iscrizione dei cani che dalle 10.15 parteciperanno alla sfilata. Alle 12 le premiazioni. Negli stand ci sarà lo spazio per evidenziare i tanti benefici che derivano dal rapporto tra l’uomo e l’animale; i ragazzi potranno chiedere ai familiari di accompagnare il proprio amico a quattro zampe. Alla fine per tutti saranno disponibili cappellini e prodotti alimentari) e attestati di partecipazione, ma soprattutto la possibilità di maturare o consolidare la sensibilità verso gli animali. L’assessora Maria Bonaria Zedda ricorda che «la sfilata dei cani sarà il momento spettacolare della giornata, ma l’obiettivo di fondo è far capire l’importanza della corretta convivenza tra l’uomo e l’animale. Ricordiamo che chi porta a spasso il cane deve sempre avere il sacchetto». Il responsabile del servizio Anagrafe canina e randagismo Asl Giuseppe Sedda osserva che «il progetto avrà ricadute positive anche sulla vita dei cittadini». ( m.g. )

