«I candidati? Vediamo il curriculum» 

Domani è atteso l’incontro tra i sette partiti di centrodestra per siglare l’accordo sulla lista e le candidature. Ma il leader cittadino di Forza Italia, Angelo Cucca, 67 anni, già dice: «Chiederò la presentazione dei curricula, fondamentale quando si aspira a ricoprire ruoli particolari». L’esponente azzurro, dal canto suo, ribadisce un concetto già espresso: «Forza Italia ha in campo persone validissime che, in passato, hanno già dimostrato, di avere a cuore le sorti della comunità. Io mi sono sempre battuto affinché Tortolì fosse sede legale del capoluogo e perché avesse una clinica. A quanto pare non basta. Ci sono giochi di potere e queste alleanze non vanno da nessuna parte».

La tensione

Dopo settimane di “facciamo finta che vada tutto bene” si sentono forti i primi scricchiolii del tavolo di centrodestra a cui siedono Fratelli d’Italia, Riformatori, Sardegna 20Venti, Lega, Udc e Psd’Az, oltre a Forza Italia con il suo esponente Angelo Cucca. «Questo tavolo - afferma il commercialista - sta creando disagio a coloro che vorrebbero dare una mano d’aiuto al paese. Mi spiego meglio: il tavolo non riesce a misurare la validità delle persone. Qui anziché sul curriculum si ragiona in altri termini. Io sono nato a Escalaplano: può essere una discriminante?» Fratelli d’Italia dovrebbe esprimere un nome, sostenendo di averne diritto sulla scorta del risultato alle Politiche dello scorso settembre. Soltanto durante il vertice si capirà se la visita di Antonella Zedda, senatrice e coordinatrice regionale del partito di Giorgia Meloni, sia stata utile a dipanare la matassa.

Giorni di fuoco

Franco Pili marcia spedito verso una candidatura a sindaco. L’ingegnere sarebbe anche pronto a costituire uno staff che lo sostenga nelle attività pre-elettorali. La sua civica sarebbe già a buon punto, ma la terra ferma è ancora distante e il tecnico dovrà affrontare la tempesta prevista fino al 29 aprile. Lo appoggerà (forse) il Pd, che dialoga sempre con Massimo Cannas e soci. Nel panorama sembra acquisire punteggio il nome di Mimmo Lerede, sollecitato da più parti.