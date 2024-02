I candidati di Azione: prima i sardi 

Una lista variegata. Giovani da una parte e uomini di esperienza dall’altra, accomunati da un unico obiettivo: «Rilanciare la nostra amata terra, a prescindere dagli schieramenti politici e con il coinvolgimento di tutte le classi sociali», ripetono in coro i sei candidati della lista “+Europa, Azione, Upc, Liberali democratici europei con Soru”, svelata ieri mattina a Nuoro. «Perché sosteniamo Renato Soru? Rappresenta l’unico candidato presidente che non si sta comportando da politico. Parla della Sardegna e racconta i suoi problemi, senza finzione». Ilaria Abis, Giacomo Masala, Daniele Nieddu, Pierluigi Pittalis, Maria Antonietta Sinis, Luigia Sotgiu. Ecco il sestetto che da Nuoro si avvia verso le elezioni regionali del 25 febbraio. Alla presenza del segretario Giuseppe Luigi Cucca, i sei svelano le loro intenzioni. Quell’idea di Sardegna che si può concretizzare solo con la presidenza della Regione affidata all’ex governatore. «Soru non aveva alcun bisogno di mettersi in gioco, la sua è stata una reazione alle scelte calate da Roma. Da subito ha detto: prima i sardi. Il nostro scopo è chiaro: cercare di risolvere i problemi, dalla sanità in affanno alla continuità territoriale che rende l’Isola difficile da raggiungere».

