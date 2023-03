I candidati a sindaco ci sono, le liste no 

Con Abis ci sarà tutta la sua squadra attuale: «Mi presenterò con soli sette volti nuovi - spiega - Ma ancora non ci sono tutti. Chiacchierando con le persone ho notato anche che non esiste più la passione politica di un tempo».

«Io esigo molto impegno e non faccio sconti - dice Abis - Chiedo a tutti di dare il massimo. I cittadini agli amministratori chiedono di continuo: abbiamo richieste 24 ore su 24. Questa volta trovare cittadini che abbiamo la voglia di dedicare parte della giornata al Comune è difficile. C’è chi non vuole togliere tempo alla famiglia e chi dice di essere stanco dopo il lavoro».

C’è chi non ha più fiducia nelle Istituzioni e chi invece non ha intenzione di passare parte della giornata in Comune. Ma anche chi ritiene che oggi le responsabilità e i rischi siano troppi. A Cabras trovare candidati per le prossime elezioni comunali, il 28 e 29 maggio, è diventata una vera “missione impossibile”.

I problemi

L’attuale sindaco, al lavoro già da tempo in vista della chiamata alle urne, a differenza di cinque anni fa, ora fa più fatica a chiudere il cerchio.

L’impegno

Anche per il candidato a sindaco Pasquale Castangia non si tratta di un’impresa semplice formare una lista: «A circa due mesi dalla presentazione delle liste questa difficoltà è normale - spiega Castangia, già primo cittadino dal 1994 al 1998 - Per quanto mi riguarda siamo impegnati per trovare le persone migliori per vincere e amministrare il paese. Le elezioni comunali sono l’occasione, per molti, per sentirsi coinvolti nelle dinamiche elettorali. Alcuni sono incuriositi, altri vedono l’amministrazione come un oggetto misterioso da scoprire, e altri ancora fanno finta di non essere interessati per varie motivazioni».

Incontri

Gianni Meli, attuale consigliere della minoranza, che ci riproverà per la seconda volta a guidare una lista, anticipa invece che parte della sua squadra sarà formata da tanti ex amministratori: «Persone che hanno già toccato con mano cosa significa amministrare. C’è tanta voglia di fare e di cambiare. Sono in attesa degli ultimi incontri per avere chiara la situazione».

Gianni Meli, salvo cambi dell’ultima ora, sarà sostenuto da Efisio Trincas, sindaco dal 1998 al 2008, Gabriele Ligia di Solanas, assessore anni fa con la Giunta Carrus, Antonello Manca, attuale consigliere della minoranza e assessore al Commercio tre consiliature fa. Ma anche Federica Pinna, anche lei ex assessore alla Pesca, poi Sara Meli, ora in minoranza ma cinque anni fa dall’altra parte della barricata. Dovrebbe sostenere Gianni Meli anche l’attuale consigliera Maria Carla Sanna, che cinque anni fa invece era scesa in campo per lavorare con Abis.

Per conoscere gli altri nomi bisogna attendere.

