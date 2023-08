I Candelieri stregano i turisti 

Alla fine piovono, inevitabili. I fischi, e quqalche applauso, accompagnano la discesa parallela alla Faradda, quella del sindaco che ieri sera, uscito da Palazzo di Città, attraversa Corso Vittorio Emanuele, scortato dalla polizia locale, tra sonore ali di folla. Per Gian Vittorio Campus è la decima, e ultima volta, che subisce il “frusciometro”, la singolare attestazione, tutta sassarese, del gradimento per il proprio primo cittadino. Difficile stabilire però, nel raffronto con i recenti predecessori, a chi tocchi il primato di strida, insulti e soffi nei fischietti, amplificati peraltro dalle migliaia di presenze, tra cui molti turisti stregati dalla magia del rito, lungo la strada principale del centro storico.

Il contrasto

E queste forche caudine stonano, intanto con il senso della Festa, dedicata allo scioglimento del Voto all’Assunta, e poi con una giornata iniziata sotto altri auspici. Con i Massai che si recano di mattina a Palazzo Ducale, e insieme a Campus raggiungono proprio Palazzo di Città per la vestizione della bandiera che, esposta dal balcone, genera applausi e inquadrature di decine di telefoni cellulari. Da lì prende corpo, in una sorta di isola all’interno di Sassari Vecchia, il prologo della Festha Manna coi 13 gremi che addobbano i propri ceri, tra curiosi e simpatizzanti, affiancati da rivenditori di birra e di magliette ricordo. Complicato passare in mezzo al serpente di folla, che sosta in attesa dei primi balli del candeliere che, in diversi casi, è posizionato su apposite impalcature per gli ultimi ritocchi. La Faradda è solo la ricaduta naturale del 14 agosto dopo mesi di preparazione, spesso silente.

I gremi

Come per i Massai, il gremio più antico, per cui l’allestimento del Candeliere avviene dietro la porta socchiusa della propria sede, in piazza Santa Caterina. «Abbiamo disposto in cima, sul capitello - spiega il gremiante Giovanni Polo- ottanta bora bora e settemila spighe di grano». I primi, in sassarese “vola vola”, sono composizioni di carta con i colori dell’associazione, e originano da un lontano gioco infantile legato alle girandole.

Sotto, ogni cero espone le bandiere dei passati obrieri, dall’ultimo scorrendo poi indietro nel tempo. «Noi ne abbiamo diciassette - riferisce Gianfranco Poddighe, presidente del gremio dei Fabbri - perché abbiamo iniziato nel 2007». A debuttare come obriere di candeliere è Matteo Sechi, dei Contadini, ad appena 22 anni: «Lo ha fatto anche mio padre prima di me».

L’auspicio

E nelle varie sedi passa in mattinata proprio Campus, seguito da alcuni esponenti della sua giunta, offrendo targhe e mazze di fiori ai gremianti, e talvolta brindando, in un clima in apparenza sereno. Un antipasto del serale “A zent’anni”, l’augurio formulato a Palazzo di Città dopo lo scambio del gonfalone con la bandiera dei Massai, e poco prima di chiudere il corteo. Iniziato dalle 18, con partenza da una strapiena piazza Castello, una volta che ogni gremio ha risalito il Corso con il candeliere al ritmo dei tamburi. Poi si snoda la Faradda fino alla chiesa di Santa Maria di Betlem dove quest’anno, e si presume per i prossimi, la cerimonia si svolge sul sagrato davanti alla chiesa, chiusa perché interessata da un importante lavoro di riqualificazione. Qui nessun fischio per il sindaco, prevale infatti la fede per la Vergine. La Sassari bifronte rivela così, in ultimo, solo il volto della sua devozione e i fischi restano, forse, nella testa di chi li ha subiti.