I Candelieri portano speranza e affetto ai detenuti di Bancali 

La Festha Manna nel carcere di Bancali. Sciolto ieri il Voto alla Madonna, una tradizione ormai ventennale in cui i detenuti fanno “ballare” il candeliere di San Sebastiano alla presenza delle autorità cittadine. «È Sassari- spiega il sindaco Nanni Campus- che viene a trovarli portando la sua Festa».

Colmando il distacco fisico con la vicinanza spirituale, un viaggio che per gli ospiti della struttura si vive anche in direzione contraria. «Abbiamo scavalcato le mura- riferisce Nicolino, capocandeliere- con il cuore e l’anima grazie alla fede in Dio e nella Vergine».

C’è un filo con la festa di lunedì. «Sciogliere il Voto in quest’occasione- conferma Willian, uno dei portatori- è come farlo alla vigilia di Ferragosto». Due i balli e i “saluti” a Maria vissuti con commozione, anche in ricordo dei compagni scomparsi come Graziano Piana, deceduto in cella un anno fa, e Luca Desortes, capocandeliere del 2022 morto di recente. Momenti che mettono in secondo piano il destino dei detenuti. «Ho l’ergastolo- riferisce uno di loro- ma spero di essere fuori per i prossimi Candelieri». «Soffro - dice un altro- ma questa cerimonia mi fa dimenticare tutto».

