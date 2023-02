I candelabri tornano in chiesa 

I tesori preziosi rubati in chiesa sono stati recuperati e restituiti alla parrocchia di Sant’Andrea. Ad annunciarlo, durante la messa, è stato don Piero Crobeddu. Il risultato conseguito è frutto dell’attività investigativa condotta in 48 ore dai carabinieri della stazione di Tortolì che hanno individuato i responsabili del furto e, una volta accertata la provenienza tramite l’incrocio con la denuncia presentata dal parroco, provveduto a riportare quattro candelabri in ottone e un braciere in rame nella storica chiesa di via Amsicora. Per i fatti avvenuti il 20 febbraio scorso sono stati denunciati alla Procura di Lanusei due trentenni marocchini che dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso. Gradita alla folla di fedeli la comunicazione del parroco che ha espresso ringraziamento all’Arma dei carabinieri per l’operato.

Il furto

Il raid nei locali attigui la chiesa parrocchiale risale a una decina di giorni fa. I due giovani, con precedenti penali, hanno assaltato uno sgabuzzino, che dà al pozzo ricavato nel giardino tra il sagrato è l’area dell’oratorio, dove la parrocchia custodisce viveri e altri oggetti sacri: da qui la banda era fuggita con quattro candelabri e un braciere, che veniva usato tra le sacre mura durante le celebrazioni della Settimana santa per la benedizione del nuovo fuoco. Avevano portato via anche qualche pacco di alimenti. Quando il parroco e i suoi collaboratori si sono resi conto del passaggio dei ladri hanno subito effettuato una cernita all’interno della stanza, rendendosi conto che i balordi avevano sottratto gli oggetti sacri. Gli oggetti sono stati ritrovati in un terreno di Girasole. Al rinvenimento ha collaborato anche un cittadino che ha informato l’Arma.

La caccia continua

I carabinieri, terminata l’attività d’indagine a Sant’Andrea, sono concentrati anche sul furto della cassetta delle offerte avvenuto nella chiesa di San Giorgio, a Porto Frailis. Da qui, qualche giorno prima dell’episodio avvenuto a Sant’Andrea, un ladro in solitaria è riuscito a prendere la cassettina per poi fuggire con la refurtiva. Tutto questo senza che nessuno se ne accorgesse, a meno che le telecamere non abbiano immortalato l’autore del furto.