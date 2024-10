I cancellieri esperti incrociano le braccia 

Esplode anche a Cagliari la protesta dei cancellieri esperti, in molti casi tanti ex avvocati che hanno rinunciato alla libera professione per lavorare negli uffici giudiziari. Ieri mattina, in occasione della manifestazione nazionale contro la bozza di contratto integrativo, in tanti hanno manifestato sulle scalinate del Palazzo di Giustizia, chiedendo di entrare nell’area dei funzionari. Il rischio, infatti, è che – nonostante i titoli, gli anni di esperienza e di studio – il loro inquadramento sia enormemente ridimensionato. I cancellieri esperti, una trentina in città, sono nuove figure introdotte nei tribunali dopo il concorso nel 2020.

La battaglia è contro l’ipotesi di contratto integrativo proposta dal Ministero delal Giustizia che, a loro dire, sarebbe quasi un demansionamento. «Abbiamo la stessa retribuzione di altre figure assai meno specializzate», lamentavano ieri, «mentre dovremmo essere dei funzionari».

