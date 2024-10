I canali ostruiti fanno esplodere la polemica 

Fiumi ricoperti da vegetazione, sbocchi intasati, canali di guardia ostruiti e impestati da carcasse di animali che ammorbano l’aria. «Non ci faremo cogliere impreparati dai nubifragi», avevano dichiarato in Comune a metà settembre, preannunciando la pulizia dei corsi d’acqua per la fine del mese. Ma dell’intervento non c’è ancora traccia.

Per fortuna quella di martedì è stata una pioggia sì abbondante, con scroci anche violenti, ma non una bomba d’acqua: eppure ha messo a nudo le criticità. Il Rio Cannas, sia prima del ponte di via Lucania, sia nel tratto del nuovo parco lineare, è una giungla, con l’aggravante di rifiuti e detriti nell’alveo del fiume. La rasatura del prato fatta anche ieri non è quello che si aspettavano i residenti di corso Iglesias e via Cannas: «Attendevano di vedere in azione le ruspe per sfoltire la vegetazione che in alcuni punti domina – contesta Fabiano Deriu, abitante nel tratto prossimo a viale Trento – e invece si interviene sull’altezza dei fili d’erba dei prati». Nelle stesse condizioni il rio Santu Milano e la preoccupazione riguarda sia il tratto di Serbariu (nei pressi del ponte all’inizio della sp78) sia a valle nel tratto di Is Gannaus.

Sul fronte canali, si combatte poi anche contro l’inciviltà, oltre che contro le lentezze della macchina amministrativa. In via Liguria, fra la pineta e le palazzine, da oltre una settimana è intasato di acque nere, carcasse e rifiuti il pozzetto del canale di guardia che deriva dalla pineta, si interra e si riconnette con altre ramificazioni nei pressi di via Dalmazia: «Se non si risolve entro pochi giorni – contesta Tore Puliga, dell’adiacente macelleria – chiederemo l’intervento dei carabinieri del Noe: di chiunque sia la responsabilità, è inaccettabile non avere squadre di emergenza per interventi immediati, eppure lo abbiamo già segnalato ai vigili urbani». Sul fondo del pozzetto, anche i resti di un animale. Sul bordo a pochi metri un grosso cane è in decomposizione, e un altro ancora è stato portato via alcuni giorni fa. In teoria non è da escludere che si siano abbeverati nell’acqua putrida. Altro scenario che suscita contestazione è quello del corso d’acqua parallelo a via 18 Dicembre, dove finisce la copertura del canale tombato e il ruscello si immette nel Rio Cannas: «È tutta un’esplosione di scarichi fognari abusivi – accusa Pino Carta, un residente che anni fa installò cartelli intitolati polemicamente “Giardini comunali”. Dal Comune, benché interpellato, nessuna risposta.

