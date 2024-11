«I canali di scolo sono intasati» 

«Questa alluvione è peggio di quelle precedenti: fra siccità e nubifragi il terreno soffre di più, resterà bagnato per molto tempo ed il raccolto perduto a novembre sarà più povero ad aprile». Stefano Schiavo, 52 anni, titolare di un’azienda agricola nella frazione di Sanluri Stato, davanti ai suoi 16 ettari di terra coltivati ad erba medica, la metà finite sott’acqua col nubifragio del 27 ottobre, non cede alla rassegnazione, la rabbia è forte. «La promessa di un pronto intervento è caduta nel silenzio, come le altre, a partire dal primo grande evento alluvionale del 2013», dice con rammarico.

La strada

«Contro la forza della natura – racconta Schiavo – abbiamo l’arma della prevenzione che non sempre è possibile usarla ad uso e consumo personale. Mi riferisco ad una strada di proprietà del Comune. Un tracciato che taglia il mio podere in due parti. Da anni chiedo all’amministrazione di intervenire per sotterrare sotto l’asfalto un tubo che mette in comunicazione il canale di scolo di un campo senza via d’uscita con l’altro che sfocia in un canale. Una soluzione semplice, un giorno di lavoro che avrebbe impedito all’acqua di sommergere la metà degli ettari coltivati. Una perdita provvisoria di 5 mila euro, ma il danno potrebbe essere ben più grave». Schiavo ricorda che «anni addietro ero pronto a pagare di tasca il lavoro. Oggi, dopo i danni delle alluvioni del 2013, del 2018, del 2023 e 2024 non posso».

Canali ostruiti

Difficile dagli torto, a quasi un mese di distanza nella borgata votata all’agricoltura, il tempo sembra si sia fermato al giorno dopo il nubifragio. I grandi canali di scolo sono ostruiti da una folta vegetazione e alcuni addirittura da alberi ad alto fusto cresciuti dentro. Ovunque le cunette sono nascoste da erba alta e canne. Sbirciando qua e là si vedono ammassi di detriti trascinati dalla furia dell’acqua, le stesse pareti laterali coperti da materiali infangati. «In questa situazione – incalza l’imprenditore – cosa succederà se dovesse tornare la pioggia abbondante? Mio nonno Dante era veneto, nel 1920 arrivò in quest’angolo di terra promessa che dava lavoro come mezzadri, nel 1970 mio padre Giorgio acquistò l’azienda. Rappresento la terza generazione, credo anche l’ultima. Purtroppo le cose stanno andando sempre peggio per chi lavora in campagna. Spesso mi chiedo quali possono essere le prospettive per il futuro. Forse vedere la borgata coperta di impianti agrivoltaici?».

Prodotti genuini

La delusione è talmente forte da rinunciare persino al contributo che lo Stato dà per il danno subito. «L’ho fatto nel 2013, ho dovuto anticipare i soldi, chiesti in prestito. Ora la cosa si complica, bisogna rivolgersi a tecnici, districarsi tra un mare di burocrazia online. Il lavoratore dei campi che si deve dotare di un ufficio, per comunicare con Argea e Laore. È triste pensare che i prodotti genuini della nostra terra scompaiano lentamente».

