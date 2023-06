I campioni sono Pimentel e Real 

Pimentel e Real Putzu sono i nuovi campioni Uisp nelle rispettive categorie, Open e Over.

Per la prima volta nella sua storia il Pimentel si laurea campione nella categoria Open. Succede al Santiago che aveva trionfato nella scorsa edizione. Il 2-1 sull’Asd Sestu decide la finalissima di Monastir e consegna ai gialloverdi il titolo provinciale di categoria. Nell’Over invece la spunta il Real Putzu. I gialloblù, che si erano aggiudicati l’accesso alla finale nel posticipo di lunedì contro l’Ales (2-1), si impongono sull’Asd Seddori, grazie alle reti di Corona (pregevole tiro a giro) e Schirru. Per la squadra del tecnico Filippo Munzittu è il quarto titolo.

Sabato è stata anche la giornata dell’ambitissima finale di Supercoppa Fair Play. Il trofeo è stato alzato (per la terza volta) dalla Polisportiva Santa Lucia Barrali, grazie al 3-1 rifilato alla Polisportiva Strovina Sanluri sul sintetico di Sestu, che ha ospitato la finalissima. Nel prossimo weekend si disputeranno le due finali di Coppa. Nella categoria Open, Santiago e Asd Sestu si affronteranno per la Coppa nazionale (ex Coppa Italia), mentre per la Coppa amatori la sfida sarà tra Castiadese e Nino Disario Villacidro. Nell’Over invece l’ex Coppa Italia se la giocheranno la Polisportiva Isili e il Real Putzu (che punta così al bis). Per la vice campione Asd Seddori c’è invece la possibilità di riscattare la sconfitta di sabato in finale, nell’ultimo atto della Coppa amatori, contro la Polisportiva Guasila 2022.

