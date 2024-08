I campioni sardi di Murra sono Dionis e Corona da Jerzu 

Grande successo per l’edizione numero 25 del Campionau Sardu de sa murra che si è tenuta sabato nell'anfiteatro di piazza Funtana Ecia ia a Urzulei. Dopo la cena organizzata dal Comitato fedales ‘74, ‘84 e ‘94, i murradores hanno trovato una grande folla di spettatori ad assistere al gioco. Hanno partecipato 32 coppie di esperti giocatori da tutta l’Isola, che hanno offerto un grande spettacolo. Primo premio alla coppia Leonardo Dionis e Roberto Corona di Jerzu, secondi classificati Pietropaolo Piras di Oniferi e Antoni Dessolis di Mamoiada. Terzi, Giampiero Locci e Francesco Cannas di Jerzu, quarti Nicola Monni e Fabio Floreddu di Villagrande. Si è distinta per bravura, strappando gli applausi del pubblico, anche la giovane di Urzulei Vittoria Serra. La prima coppia ha vinto due coltelli e un viaggio in Catalogna per partecipare al Murramundo previsto a settembre. La seconda coppia due taglieri tipici dell’artigianato urzuleino in legno di ontano. La terza un’escursione nel Supramonte di Urzulei. La quarta due bèrtulas in lana, sempre prodotte a Urzulei. L'organizzazione de Su sociu po su jocu de sa murra presieduta Fabrizo Vella ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. La serata si è conclusa con i musicisti Alessandro Podda, Eugenio Cabras e Simone Cabiddu che hanno proposto balli sardi al suono di organetto, fisarmonica, launeddas, sulitu e trunfa. Durante l'evento un banchetto per la raccolta firme per l'iniziativa di legge popolare Pratobello.

