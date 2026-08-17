VaiOnline
Ovodda
18 agosto 2026 alle 00:08

I campioni regionali de S’istrumpa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Piazza Gennargentu è stata teatro del primo torneo regionale di Ferragosto di S’Istrumpa. La leva del 2008 in collaborazione con il Comune di Ovodda ha organizzato l’evento dedicato all’antico sport sardo. Non solo lottatori sardi, provenienti da diversi paesi dell’Isola, ma anche atleti iraniani. Il commento in limba è stato curato da Liborio Vacca vincitore del dodicesimo Bronzetto d'Oro della poesia performativa sarda e designato a rappresentare la Sardegna alle Finali Italiane della Lega Italiana Poetry Slam. Tre categorie per i lottatori arbitrati da Antonio Angius. Sul podio per la categoria sotto i 62 chili: Cristian Conigiu, Zaid Alkhalil (Iran) e Mattia Rubiu. Per la categoria da 62 a 74 chili, oro, argento e bronzo rispettivamente a Andrea Maccioni, Diego Deiana e Giampietro Mattu. Per la categoria da 80 a 100 vincitori: Cristian Mattu, Giorgio Vacca e Vittorio Vacca. Tra i bambini: Sisinnio Vacca, Matteo Vacca e Edoardo Marongiu. (fr.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Rischia di annegare: grave Trepy

Incidente in piscina, l’attaccante 20enne del Cagliari in Terapia intensiva a Sassari 
l L. Piras, Spignesi
Il dramma

Morta dopo un mese di agonia

Ferita gravemente dal marito il 23 luglio, Michela Rubiu non ce l’ha fatta 
Raffaele Serreli
L’inchiesta.

Oggi o domani l’autopsia

Andrea Manunza
La disgrazia

Rischia di annegare in piscina, grave Trepy

La punta del Cagliari in coma farmacologico. Pisacane: «Ti aspetto». La preghiera di Esposito 
Lorenzo Piras
il dram

L’impennata degli sbarchi: 150 per cento in più dal 2025

La Sardegna rischia di diventare la seconda Lampedusa 
Luigi Almiento
Sotto la lente l’impianto eolico Alas, già in fase di realizzazione dopo l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione

Altolà alle pale vicino alle domus de janas

Il ministero della Cultura chiede chiarimenti alla Soprintendenza di Sassari e Nuoro 
Alessandra Carta