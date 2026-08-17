I campioni regionali de S’istrumpa 

Piazza Gennargentu è stata teatro del primo torneo regionale di Ferragosto di S’Istrumpa. La leva del 2008 in collaborazione con il Comune di Ovodda ha organizzato l’evento dedicato all’antico sport sardo. Non solo lottatori sardi, provenienti da diversi paesi dell’Isola, ma anche atleti iraniani. Il commento in limba è stato curato da Liborio Vacca vincitore del dodicesimo Bronzetto d'Oro della poesia performativa sarda e designato a rappresentare la Sardegna alle Finali Italiane della Lega Italiana Poetry Slam. Tre categorie per i lottatori arbitrati da Antonio Angius. Sul podio per la categoria sotto i 62 chili: Cristian Conigiu, Zaid Alkhalil (Iran) e Mattia Rubiu. Per la categoria da 62 a 74 chili, oro, argento e bronzo rispettivamente a Andrea Maccioni, Diego Deiana e Giampietro Mattu. Per la categoria da 80 a 100 vincitori: Cristian Mattu, Giorgio Vacca e Vittorio Vacca. Tra i bambini: Sisinnio Vacca, Matteo Vacca e Edoardo Marongiu. (fr.l.)

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