I campioni raccontano il “loro” Gigi Riva  

Settanta interviste, settanta come l’anno dello Scudetto, settanta resoconti dell’eredità emotiva che Riva ha lasciato nel cuore di campioni, sportivi, giornalisti, personaggi della scena italiana del nostro tempo. Nel giorno della ricorrenza numero 54 da quel Cagliari-Bari che sancì la conquista del primo e unico scudetto di un’Isola, gli autori Umberto Oppus (che festeggiava, manco a dirlo, il compleanno) e Mario Fadda hanno presentato “Gigi Riva: il mito, l’amico, il campione”, edito da Carlo Delfino, un libro che esce a poche settimane dalla morte di Riva e in piena tempesta emotiva per il ricordo, sempre fortissimo, dell’uomo che scelse di restare a Cagliari nonostante le grandi offerte dei club del Nord.

Aneddoti, episodi inediti, ricordi di calcio e non solo, testimonianze su un calciatore irripetibile, icona del cannoniere implacabile. numero 1 dei marcatori della Nazionale e del Cagliari. Dai ct azzurri Sacchi, Lippi, Prandelli e Spalletti fino a De Sisti, Mazzola e Rivera, per arrivare a campioni come Buffon e Nesta, senza dimenticare grandi firme come Giorgio Martino o Ivan Zazzaroni, fra gli altri. Ma in prima fila ci sono loro, gli ex compagni di quell’avventura indimenticabile. Un libro «nato a febbraio e chiuso in poco più di un mese», ha rivelato Oppus, che ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno voluto raccontare il loro Riva «e soprattutto Copparoni, che ha fatto da tramite con diversi personaggi del mondo del calcio».

Gli eroi

La squadra ha vinto attorno a Gigi, ma Gigi – che lo ha sempre sottolineato – non avrebbe vinto senza i suoi compagni. Che ieri non sono mancati nella sede della Figc, a Cagliari, accolti da presidente Gianni Cadoni: Tomasini, Reginato, Greatti e Brugnera hanno tirato fuori episodi divertenti, punzecchiandosi e anche commuovendosi, nel ricordo del loro bomber. Matteoli e Festa hanno rievocato quanto sia stato emozionante vestire la maglia rossoblù da sardi, orgogliosi di avere davanti gli eroi dello Scudetto. Il libro sarà disponibile dal 3 maggio in tutte le librerie. (red. spo.)

RIPRODUZIONE RISERVATA