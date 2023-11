I Campioni potranno difendere il titolo 

Ucraina 0

Italia 0

Ucraina (4-1-4-1) : Trubin, Konoplya (41' st Tymchyk), Svatok (45' st Malinovskiy), Zabarnyi, Mykolenko, Stepanenko (35' st Pikhalyonok), Tsygankov (35' st Zubkov), Sudakov, Zinchenko (41' st Sikan), Mudryk, Dovbyk. In pan- china Bushchan, Riznky, Bondar, Dubinchak, Sydorchuk, Matvy- enko, Yaremchuk. All. Rebrov

Italia (4-3-3) : Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco, Barella, Jorginho (25' st Cristante), Frattesi, Zaniolo (25' st Politano, 45' st Darmian), Raspadori (1' st Scamacca), Chiesa (35' st Kean). In panchina Vicario, Provedel, Gatti, Mancini, Biraghi, Bonaventura, El Shaarawy. All.: Spalletti

Arbitro : Gil Manzano (Spa)

Note. Recupero: 0' e 5' Angoli: 9 a 4 per l'Italia. Ammoniti: Buongiorno e Konoplya per gioco scorretto.

Leverkusen. Tante occasioni sprecate e dieci minuti finali da brivido puro, con la protesta dell'Ucraina per un possibile rigore. L'Italia esce dalla notte di Leverkusen con la gioia di sapere che tornerà a giugno in Germania, a Euro 2024, per difendere il titolo: la qualificazione è arrivata per via diretta, senza passare per i maledetti spareggi. Lo 0-0 con l'Ucraina è bastato, anche se era senza dubbio il risultato peggiore tra quelli buoni, perfetto per un finale al cardiopalmo: nonostante il predominio azzurro, bastava un guizzo ucraino, un errore azzurro, una falla nella rete allestita di Spalletti. Anche per questo, oltre che per lo spauracchio dei playoff che non portano bene di questi tempi, la gioia azzurra a fine gara è stata incontenibile.

Si volta pagina

Ora per Spalletti comincia una pagina nuova, quella di una costruzione in serenità della sua squadra, con tanta voglia di rialzarsi. Si partirà dal Chiesa trascinatore di ieri sera, dalle persistenti difficoltà a concludere a rete concretizzando il tanto gioco, dalle solidità difensiva. Il ct puntava a vincere, ma visti i tempi il biglietto per Euro 2024 è un successo. L'Ucraina invece va agli spareggi, e chissà se si aspetterà di essere ricompensata della decisione dello spagnolo Manzano, che al 93' sull'entrata di Cristante sul piede di Mudryk in area ha sorvolato, senza neanche ricorrere alla Var. Il ct Rebrov temeva la voglia dell’Uefa di avere alle finali i campioni in carica e adesso griderà al complotto ma l’Italia non meritava certo di perdere.

Le scelte

Sul neutro di Leverkusen, Spalletti ha confermato Raspadori inserendo solo nel secondo tempo Scamacca, con Zaniolo e Chiesa sulle fasce. Come da copione, l'Ucraina alza subito il ritmo, l'Italia invece lo vuole avvolgere nel palleggio e soffre solo nei minuti iniziali. Donnarumma respinge a terra la botta di Sudakov all'11' ma le opportunità migliori sono sempre dell’Italia e spesso nate dalle discese di Chiesa a sinistra. Barella ci prova due volte: la prima il portiere vola a deviare in angolo, la seconda è un difensore a frenare il tiro. Meno brillante la squadra azzurra nel secondo tempo soprattutto dopo l’uscita di Jorginho per Cristante ma le opportunità (una deviazione sottomisura di Scamacca su tutte) non mancano. Così come non manca, visto il punteggio, l’assalto finale ucraino con una parata di Donnarumma e il contatto Cristante-Mudryk che né arbitro, né Var rilevano .

RIPRODUZIONE RISERVATA