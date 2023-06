i campioni “giurassici” che rimangono amici 

Sudore, lacrime e le storie iniziate sottorete mai concluse, dopo lo stop della pandemia, le vecchie glorie del volley sono ancora insieme. Sono 120, da ogni angolo dell’Isola a ricordare le imprese sui campi nelle serie nazionali e regionali. È il settimo incontro del “Jurassic Volley”, riservato agli over40 che hanno scritto pagine importanti della pallavolo sarda col collante di quella passione per lo sport che ha creato dentro e fuori dal campo amicizie indissolubili. Una rimpatriata come altre, organizzata da Giuseppe Perra.

Ci sono giocatori ma anche arbitri e dirigenti. Uomini e donne da Sassari, Olbia e La Maddalena, Oristano assieme ai tanti dal Sulcis-Iglesiente. Si mangia e si ricordano amici passato, scomparsi di recente come Gianpaolo Galleri, storico dirigente della Silvio Pellico di Sassari. Neno Petrini di La Maddalena, Massimo Cadeddu e i fratelli Sideri di Cagliari. Tornano alla memoria scontri epici e le rivalità di un tempo. Scorrono, fra un piatto di fregula e uno di pesce, le foto che aiutano a appuntare il tempi che furono che nessuno ha dimenticato. ( s.a.e. )

