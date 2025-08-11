I campioni di “Ballu sardu in burghesu” 

Si è concluso tra gli applausi, il 26° Campionato regionale de Su Ballu sardu in burghesu (senza obbligo di indossare il costume tradizionale) tenuto a Gesico in occasione della Festa dell’emigrato, promossa dalla Pro loco e dal Comune in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Trexenta.

Il trofeo è andato alla coppia di ballerini di Gesico e Mandas formata da Maddalena Demontis e Alessio Addari che, con il loro talento e la preparazione nei passi del ballo sardo, si sono imposti davanti al duo composto da Eleonora Dessì e Angelo Carta (entrambi di Gesico) e alla coppia Marta Melis e Jessica Carta (Gesico). Le esibizioni sono state giudicate da una giuria qualificata presieduta da Beatrice Spano, presidente del Circolo degli emigrati sardi di Cesano Boscone.

Dopo il successo del concerto di Marta e il suo gruppo ieri sera, oggi alle 22 spettacolo di musica etnica, organetto diatonico e revival di Elena Ciccu.

