I campioni del rugby in carrozzina  

Hanno lavorato tutta l’estate per farsi trovare pronti all’appuntamento e in campo hanno dato il massimo per quello che per la SaSpo è un grande ritorno. La squadra di rugby in carrozzina dell’associazione paralimpica cagliaritana è volata in Friuli Venezia Giulia, a Codroipo, per la Coppa Italia in una competizione con altre cinque squadre. E se il percorso si è interrotto ieri, nella doppia sfida con la Polisportiva Milanese 1979 e la Mastini Cangrandi Verona, la competizione è stata una grande occasione di crescita per i ragazzi in campo.

La squadra

Della squadra fanno parte Filippo Di Fiore (una novità, con trascorsi in Nazionale che volentieri ha aderito al progetto della squadra), David Kete, Simone Melis, Giovanni Ambus, Salomon Menana Abaga Ocomo e il capitano Stefano Perra. L’allenatore, Nicola Marcello, è accompagnato nella spedizione dal preparatore atletico Sandro Floris, dal dirigente Claudio Secci, dal meccanico addetto alle carrozzine Roberto Perra e gli accompagnatori Giorgio Loi e Luciano Porcu. Nella lista dei convocati manca Mike Tebaldi, impegnato in uno stage universitario in Norvegia.

Il bilancio

I ragazzi, come evidenzia l’allenatore, hanno fatto molti sacrifici lavorando duramente: «Abbiamo lavorato su una superficie gommata, pesante e rallentante, che ci ha permesso di sviluppare un buon fondo atletico. Unendo la parte aerobica a quella di potenziamento ci siamo ritrovati, al rientro sul parquet, più rapidi. Stiamo facendo un percorso di crescita dal punto di vista sportivo, e di quello personale degli atleti, che migliorano la loro autonomia e la loro resistenza agli sforzi». La Coppa Italia è stato un momento di grande crescita: «Ci portiamo a casa una nuova esperienza di gioco. La nostra più grande carenza diventa la mancanza di confronto, l'apprendimento sul campo contro avversari diversi dai nostri compagni di squadra, e questo è un grande problema, non risolvibile se non al costo di risorse economiche che non possiamo permetterci. Ogni occasione per giocare, per competere è per noi fonte di esperienza ed è irrinunciabile». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA