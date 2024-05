I campioni del calcio si sfidano a Chia 

Calciatori del passato e giornalisti in campo per il 3° Memorial Giampieo Galeazzi. A Chia da oggi (ma la prima giornata è dedicata ai preliminari e a un convegno si aggiornamento riservato alla stampa) si ritrovano per onorare la memoria del grande giornalista televisivo romano, scomparso nel novembre 2021.

Al torneo organizzato dal consigliere nazionale del- l’Ussi, Mario Frongia, e patrocinato anche dalla Regione e dal Coni, hanno aderito numerose vecchie glorie del calcio, da tempo sedotte dal gioco che sta conquistando un numero sempre maggiore di appassionati. Dopo le edizioni di Cagliari e Arzachena, nella località costiera di Domus de Maria arriveranno ancora ex rossoblù e non solo.

Certo, l’attacco rossoblù è quello meglio rappresentato, perché ci saranno l’attuale capitano Leonardo Pavoletti, Gianfranco Zola, David Suazo e Ciccio Esposito (protagonisti di un tridente straordinario) e Robert Acquafresca. Con loro anche Massimo Rastelli, l’allenatore della penultima promozione in Serie A, Gigi Casiraghi, Christian Brocchi, Dario Marcolin, Gimmy Maini e il mitico timoniere del “due con” dei fratelli Abbagnale, Peppiniello Di Capua.

In campo o presenti a Chia anche giornalisti sardi e non (da Giorgio Porrà a Stefano Meloccaro, a Simona Roklandi di testate più o meno importanti, tutti accomunati dalla voglia di stare insieme nel nome di Galeazzi e magari di divertirsi in campo.

