I campioncini di matematica sbarcano alla Bocconi 

Anche quest’anno gli alunni della Scuola secondaria di 1° grado “Alagon” dimostrano di eccellere in matematica.

Matilde Ulrich, Antonio Murru, Federico Fenu, Mattia Muru e Mattia Puddu ieri sono entrati all’Università Bocconi di Milano, accompagnati dalla professoressa Sara Spiga, per disputare la finale nazionale dei giochi Matematici.

I ragazzi sono stati preparati dai docenti della scuola Media Valentina Marras, Marco Ledda, Rita Onnis, Susanna Scarano e Sara Spiga che coordina il progetto da diversi anni. «I ragazzi seguono le attività scolastiche con entusiasmo, impegno e determinazione, dimostrando di gradire il confronto individuale e a squadre per risolvere i quesiti matematici – sottolinea la dirigente scolastica, Giuseppina Loi – Lo scopo della partecipazione alla competizione è quello di stimolare tra i ragazzi la passione per la matematica, sviluppare la capacità di pensiero logico applicandolo alle diverse situazioni problematiche di contesto, far maturare in loro la capacità di fidarsi delle proprie risorse, del proprio intuito, dei propri ragionamenti. Queste sono le competenze che il futuro chiede ai nostri giovani». ( m. g. )

