I campionati sardi giovanili oggi nel ricordo di Testone 

Giovani per i titoli sardi, grandi per quelli italiani. È una domenica caldissima per il ciclocross che a Cremona assegna i titoli italiani. Ieri i migliori sardi sono stati l’olbiese Michael Giua (Olbia Cycling, 7° tra gli Élite Master), Cristian Melis (Donori Bt, 9° tra gli M3) e Mauro Valente (Arborea Bike, 11° tra gli M7), oggi ci proveranno tre Under 23 (Mirko Pani, Alessio Fois e Mattia Fabbrini) e tre Juniores (Mattia Solferino, Mauro Deriu, Sara Murgia).

Nel ciclodromo di Badde Longa, a Sassari, invece, il Trofeo Adriano Testone, dedicato al biker di Porto Torres investito in allenamento poco meno di due anni fa, assegna 7 titoli sardi tra Esordienti e Allievi. Ritrovo alle 8, partenza della prima gara alle 10, quella sui 30’ che sarà valida per le maglie rossoblù di campione sardo. In gara anche le altre categorie sulla distanza di 40’ e 60’, che saranno accorpate in un’unica prova con partenza scaglionate. Organizza il Progetto Sport.

