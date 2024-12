i campionati sardi alla fase clou 

Inizia oggi la settimana decisiva dei Campionati Sardi Assoluti, in corso sui campi del Tc Cagliari. Dopo una prima settimana dedicata ai tennisti di Quarta categoria, iniziano a scendere in campo anche i Terza. Intanto, si sono chiuse anche le iscrizioni per i migliori. Sono complessivamente 150 i tennisti iscritti al tabellone maschile, mentre nel femminile sono 35. Nel maschile, sono 27 i Seconda categoria ai nastri di partenza, con un entry list aperto dal 2-3 Alessandro Mondazzi, campione italiano Under 14 tre anni fa e ora tesserato per il circolo ospitante. Alle sue spalle fremono i 2.4 Niccolò Dessì e il campione uscente Nicola Porcu (sui compagni di circolo), Matteo Mura (Torres), Luigi Corrias e Manuel Mazzella (entrambi tesserati per il Tc Moneta). Il femminile propone un derby in famiglia: le prime due teste di serie saranno le sorelle Dessolis, la campionessa in carica Barbara (2.3) e Marcella (2.5), portacolori del Tc Cagliari). Tra le altre quattordici Seconda in tabellone, spiccano le 2.6 le torresine Carolina Cicu e Roberta Sechi, Aurora Deidda (Milano 26), Sofia Del Balzo Ruiti (Ct Decimomannu), Emma Fiore Manca (Tc Arzachena) e Gaia Schirru (Sporting Quartu).

Tc Cagliari: doppio titolo

Il Tc Cagliari vince la Prima serie del Campionato Invernale sia maschile, sia femminile. E lo fa in un fine settimana nel quale non scende in campo. Nel maschile, decisiva la sconfitta del Tc Moneta nell'anticipo dell'ultima giornata, 3-0 sui campi della Torres. Nell'anticipo del femminile, le sassaresi, in vetta a pari punti con le cagliaritane, ma con meno incontri vinti, hanno perso 2-1 in casa del Quattro Mori Tennis Team, con un ritiro per infortunio nel doppio decisivo. Tra i recuperi, la Torres maschile vince 2-1 in casa del Cus Cagliari, mentre la Quattro Mori femminile, sabato ha battuto 3-0 il Tc Cagliari B.



