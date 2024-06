I Campionati Assoluti, un successo da ripetere 

Cagliari raccoglie applausi dopo la chiusura dei Campionati Assoluti di scherma, ospitati nel complesso sportivo di Monte Mixi. Numeri importanti quelli che hanno impegnato il PalaPirastu: 500 atleti, sei giorni di gare, dodici i titoli assegnati – sei individuali e sei a squadre - protagoniste le lame delle prossime Olimpiadi, l'onore di ospitare la più importante competizione tricolore. Cagliari in vetrina grazie all'organizzazione dell'Accademia d'Armi Athos, curata dal direttore del COL Maurizio Fuccaro.

Seppure senza atleti sardi, l’Isola comunque c'era grazie al fioretto di Vittoria Pinna, papà sardo, campionessa italiana Giovani di fioretto e vincitrice della Coppa del Mondo Under 20: «Sono per metà a casa, mi fate sentire speciale».

E gli Assoluti sono stati un'occasione anche per celebrare la partnership fra la Athos, la Fondazione Domus de Luna - i bambini hanno sperimentato la scherma - e il Dipartimento di Lettere dell’Università con cui è stata organizzata la tavola rotonda “Lo sguardo e l’azione. La maschera e la spada” . Un successo, insomma, che conferma Cagliari come riferimento per la scherma che conta.

RIPRODUZIONE RISERVATA