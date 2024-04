«I campi sono a secco serve aiuto per il bestiame» 

Si è appena concluso un inverno senza pioggia e gli allevatori del Sulcis, specie coloro che hanno i loro allevamenti più a sud della provincia tra i Comuni di Sant’Anna Arresi e Teulada, sono molto preoccupati in vista dell’imminente stagione estiva.

Andrea Cinus, responsabile del movimento pastori sardi sottolinea che «la preoccupazione sulle campagne e tanta, arrivati a questo periodo dell’anno, ci sono seri problemi sull’abbeveraggio e sull’alimentazione del bestiame, non troveremo il foraggio necessario, e ci sarà una grossa speculazioni per poterlo far arrivare da fuori, il tutto con prezzi fuori mercato». Il timore è di non riuscire a farcela da soli: «La mia paura – aggiunge -è che quest’estate possa esserci una grossa moria di bestiame causatoadalla fame, essendo la nostra una zona non irrigua, già da adesso i pozzi stanno dando segni di preoccupazione. Chiediamo alla Regione di venirci incontro per poter salvare il nostro capitale e ai Comuni di prendersi carico di questa problematica».

Dello stesso avviso Luca Murgia, allevatore di Sant’Anna Arresi; «Stiamo iniziando a subire le prime restrizioni a livello idrico comunale, anche le nostre fonti di approvvigionamento come il nostro pozzo artesiano sono praticamente a secco, – racconta – ci siamo accorti che sta iniziando a mancare l’acqua, da qui a poco non saprò come fare per alimentare le mie oltre 500 capre». Un altro problema, prosegue Murgia, «sono le colture, non si riesce a produrre, servirebbe davvero qualche giorno di pioggia o quest’estate saremo costretti a comprare le granelle e i mangimi, che arrivano da fuori. Chiediamo alla nuova Giunta regionale di prendere in seria considerazione questo nostro grosso problema».

