I campi profughi palestinesi nelle immagini di Paola Pintus 

Compie un anno The Social Gallery, lo spazio espositivo fondato e diretto dal regista e fotografo Giovanni Coda a Quartu Sant’Elena, in via Eligio Porcu 43. Obiettivo dichiarato: generare interesse e riflessioni sulle tematiche sociali del nostro tempo attraverso l’arte.

Fino a sabato 9 marzo, fra le 17 e le 20, sarà possibile rendersene conto ammirando, seppure a tratti sul filo della commozione, gli scatti di “Ponti di dialogo” della giornalista Paola Pintus, un reportage fotografico dai campi profughi palestinesi in Libano di Beddawi, Ein El Helweh, Nar El Bared e in particolare Chatila, dove 25 mila persone vivono in poco più di un chilometro quadrato.

«Volevo fare emergere, nonostante le difficoltà evidenti, la dignità e la resilienza di questi bambini, che ho ritratto con un telefonino per catturare attimi di realtà», racconta Pintus: «Il tutto è stato reso possibile da un progetto di cooperazione internazionale promosso dall’associazione Amicizia Sardegna Palestina ODV (alla quale andrà anche il ricavato di una raccolta fondi), con il finanziamento della Regione Sardegna e il Comune di Quartu Sant’Elena come partner locale».

«Siamo orgogliosi della risposta dei cittadini e degli altri visitatori da tutta la Sardegna che animano The Social Gallery», spiega Coda: «L’intento era rendere Quartu un polo di attrazione per l’arte, e i molti ragazzi che la frequentano, inclusi diversi artisti che seguono i loro colleghi, ci fanno sentire di aver preso la strada giusta».

L’idea di The Social Gallery nasce a Seattle da un’intuizione condivisa da Aurora Martin, direttrice del Social Justice Film Festival, con Giovanni Coda, membro del comitato scientifico del festival che aveva vinto come regista nel 2013 con “Il rosa nudo”. Da allora diverse iniziative hanno lasciato il segno, come la selezione di opere in omaggio alla grandezza dell’arte di Rosanna Rossi, “Cromatica”, per la curatela di Roberta Vanali, o il programma dell’ultimo V-Art, con la proiezione di una parte di “Donne d’arte” (i film dedicati a Frida Kahlo e Tina Turner) o la ricerca del rapporto fra musica e regia in Chris Cunningham e Anton Corbjin.

Sino al 16 marzo, al Chiostro dell’ex Convento dei cappuccini, si può visitare il “IV Collettivo Artistico”, l’esposizione di tre pittori quartesi (Natalia Loddo, Davide Gratziu, Fabio Stocchino) e Antonio Pillitu di Uta, che nasce in collaborazione con la Social Gallery. Mentre a ottobre si vedranno i risultati del collettivo di fotografi NostraSanctissima, vincitori nel 2023 di una borsa di studio generata dell’iniziativa dell’associazione di volontariato Farmacisti nel Mondo (Estroverso/Metainverso - La cura dell’Incanto).

Come anticipazioni, segnaliamo un lavoro sul percorso artistico di Mirella Mibelli, curata da Roberta Vanali, il debutto nelle esposizioni fotografiche della cagliaritana Alessia Anchisi e un’opera collettiva (fra gli altri di Paola Cireddu e Peter Marcias), “Cinematica”, sui film e la musica.

RIPRODUZIONE RISERVATA