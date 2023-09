«I campi all’agricoltura, non a Terna» 

La battaglia contro le nuove stazioni elettriche nelle campagne di Selargius continua. Dopo assemblee e incontri pubblici, e un Consiglio comunale infuocato, da alcuni giorni è nato un presidio in difesa dei campi. «Siamo ancora in tempo per fermare tutto», ricorda la portavoce del comitato cittadino No Tyrrhenian Link, Rita Corda, che rilancia la manifestazione in programma oggi - dalle 9,30, insieme agli altri comitati nati nell’Isola - sotto il palazzo regionale di via Roma contro «i progetti energetici che minacciano la Sardegna».

La mobilitazione

Il sì della Regione al cavo sottomarino tra Sardegna, Sicilia e Campania, e la recente autorizzazione del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica al progetto definitivo del secondo tratto del Tyrrhenian Link, non frenano la mobilitazione in città. L’ultima iniziativa è di qualche giorno fa, con la nascita di un presidio nel cuore delle campagne selargine, nella zona di su Padru, in uno dei terreni dove Terna ha previsto di costruire una delle nuove stazioni elettriche. Da quelle partirà il Tyrrhenian Link, «che finirà di distruggere le campagne per favorire la speculazione delle multinazionali che rovinerà tutta la Sardegna, lasciando solo bollette salate», si legge nel messaggio inviato a centinaia di persone e pubblicato sui social. «Visto che le istituzioni prendono tempo per poi non fare nulla, abbiamo deciso di presidiare e difendere il posto, creando uno spazio dove poterci incontrare e discutere di tutte i problemi della campagna».

Espropriati della vigna

Fra le promotrici del presidio c’è Mariangela Gallus, proprietaria di uno dei terreni individuati per la realizzazione delle due stazioni. «Ribadiamo la nostra rabbia», sottolinea, sempre più convinta a non voler cedere una parte del patrimonio di famiglia, che lavora da anni con sacrificio. «Queste terre sono il nostro reddito, la mia famiglia le coltiva da una vita e tuttora continuiamo a farlo, viviamo di questo». Un vigneto ancora produttivo ricavato in un terreno di seimila metri quadrati, che - dice Gallus - dovrebbe essere ceduto in cambio di 35mila euro per realizzare una parte del Tyrrhenian Link. «È troppo poco, se al valore attuale della vigna si somma il mancato reddito che avremmo per almeno quattro anni, il tempo necessario per piantarne una nuova e avere il primo raccolto. A prescindere da questo», aggiunge, «nessuna somma di denaro può ripagare il valore che questo terreno ha per noi».

I prossimi passi

Al suo fianco c’è Rita Corda, portavoce del comitato cittadino: «Non è vero che ormai è tutto deciso e non si può fare più niente: c’è la possibilità della moratoria, che più volte abbiamo chiesto alla Regione», ricorda, per poi annunciare: «Stiamo per inviare una lettera al presidente della Repubblica e valutando il ricorso al Tar».

Il referendum

Il tema dovrebbe riapprodare in Consiglio comunale la prossima settimana: in discussione c’è una mozione del consigliere Mario Tuveri, capogruppo di Selargius cambia, che propone un referendum per far decidere ai selargini sul progetto di Terna.

RIPRODUZIONE RISERVATA