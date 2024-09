I camperisti promuovono la città 

Un centinaio di arrivi nei soli mesi estivi, e con un trend in crescita anche in bassa stagione e nel periodo autunnale: sempre più camperisti scelgono Iglesias come meta delle vacanze.

Il dato

«Il turismo in camper – spiega Attilio Casti, presidente del Consorzio turistico per l’Iglesiente - soprattutto nel post pandemia è cresciuto in maniera esponenziale e inizia a diventare una voce importante nel bilancio della stagione turistica anche per quanto riguarda il territorio di Iglesias e dei comuni limitrofi».

Nei giorni scorsi, gli operatori del Consorzio hanno fatto tappa alla Fiera del camper di Parma, la più importante rassegna del settore, una maniera per incontrare gli addetti ai lavori nell’ambito del turismo itinerante, ma anche per raccogliere i suggerimenti dei tanti appassionati e per promuovere il territorio.Tutto per intercettare un flusso turistico che, malgrado non rientri nei tradizionali settori che riguardano le strutture ricettive, può garantire un’importante ricaduta a livello economico e produttivo. «I camperisti rappresentano un’importante opportunità, non un impiccio – prosegue Casti - contrariamente a quello che si crede, il turista in camper, malgrado non si serva di alberghi, camere in affitto e bed & breakfast, è molto attivo economicamente nel territorio che visita, utilizza i negozi e sceglie di spendere per le esperienze che gli vengono proposte, dalle visite ai musei a quelle negli altri siti di interesse paesaggistico e culturale. Oltre a questo, i camperisti spesso sono particolarmente interessati anche ad altri ambiti, come ad esempio a quello del trekking e delle escursioni in bicicletta. Proprio per questo motivo, come Consorzio Turistico, in collaborazione col Cammino di Santa Barbara abbiamo curato uno stand informativo presso l’Italian Bike Festival di Misano Adriatico». L’auspicio è quello di far crescere il settore con la creazione di aree adeguate alla sosta dei camper, soprattutto per quanto riguarda le forniture di acqua potabile e gli scarichi per i servizi igienici del mezzo. A Masua, sino al 2021, in un terreno di Igea c’era la disponibilità di un camper service capace di accogliere centinaia di turisti. Si attende di capire che destino avrà.

I visitatori

Enrico Costa, originario di Cesenatico, è stato per qualche giorno a Iglesias a bordo del suo camper: «Un’esperienza stupenda, per tutto quello che hanno da offrire la città e il territorio, l’unico consiglio che rivolgo, da camperista, è quello di realizzare aree adeguate per la sosta dei nostri mezzi. Una criticità che riguarda la maggior parte delle realtà del Sud Sardegna che abbiamo visitato. Siamo costretti infatti a sostare nei parcheggi in città o nelle piazzole lungo le strade extra urbane senza abbassare le scalette, e quindi come un normale autoveicolo. Sarebbero necessarie aree adeguate per il carico e scarico, con i servizi igienici fondamentali, come avviene in molte altre realtà che ogni anno sono frequentate da tanti appassionati come noi».

