«I camper la nuova scommessa» 

Parma. Lo chiamano “turismo en plein air”, ma in Italia – e particolarmente in Sardegna – oltre che l’aria aperta certe volte c’è ben poco. E gli spazi per i camper, che costituiscono una fetta non certo trascurabile del turismo in tutta l’Europa, particolarmente di quello tedesco e francese, sono insufficienti nell’intero territorio italiano.

L’argomento era d’obbligo, ieri per la ministra del Turismo, Daniela Santanché, visto che parlava dal palco del Salone del camper in programma a Parma fino a domenica prossima. Sulla villeggiatura all’aria aperta, ha detto l’esponente dell’esecutivo Meloni, «il Governo è presente e crede in un settore che si è evoluto molto, nel tempo, attirando sempre più turisti altospendenti che lasciano molte risorse sul territorio». Santanché ha citato «il Fondo del ministero del Turismo, pari a 34 milioni, per i piccoli Comuni a vocazione turistica, che ha anche l'obiettivo di potenziare forme di mobilità sostenibile in cui rientrano naturalmente i campeggi e il turismo en plein air, incoraggiando così le realtà locali ad aprirsi verso una forma di accoglienza sostenibile».

L'Italia è il terzo produttore di camper in Europa, dopo Germania e Francia, con oltre ottomila addetti e un fatturato superiore a 1,1 miliardi. Oltre l'80% dei camper prodotti in Italia è esportato: il primo mercato è la Germania, che rappresenta da sola il 45% delle immatricolazioni in Europa. Il primo semestre del 2023 ha fatto registrare un + 1,3% di immatricolazioni di camper nuovi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. «Stiamo lavorando», ha detto Santanché, «anche per l'abbassamento dell'Iva al 4% per l'acquisto dei camper da parte di persone con disabilità. Infine, per la destagionalizzazione, dobbiamo intervenire per fare in modo che le aree di campeggio possano restare aperte tutto l'anno».

La ministra è consapevole che l’Italia debba colmare il gap con Francia e Germania per quanto riguarda le piazzole per la sosta e le strutture. Per questo, il Governo assicura che aiuterà «chi crede in questo settore, che ha tutte le caratteristiche per essere leader nel turismo».

