I cammini di fede benedetti dall’arcivescovo ucraino 

L’ultima tappa dei cammini religiosi sarà sabato ad Allai. Sarà un momento emozionate, si pregherà per la pace in Ucraina così come i pellegrini hanno sempre fatto durante le 23 visite alle chiese campestri del Guilcier-Barigadu. L’iniziativa, con i tre itinerari dei cammini, è stata promossa dalla Pastorale del turismo guidata da don Ignazio S erra da novembre ad aprile sono stati percorsi circa 111 chilometri, momenti di fede a contatto con la natura. Si è pregato tanto per la pace in Ucraina e il messaggio è arrivato anche all’arcivescovo di Leopoli, che proprio nei giorni scorsi era in Sardegna e che, quando la guerra sarà finita ritornerà nell’Oristanese e percorrerà uno dei tre itinerari dei “cammini” promossi dalla Pastorale del turismo. Monsignor Mieczysław Mokrzycki in quell’occasione potrà benedire le ceramiche nei 21 paesi visitati, nella tappa conclusiva di Allai sarà il sindaco Antonio Pili a collocare la formella nel centro storico.

L’arcivescovo di l eopoli è stato nell’Isola dall’arcivescovo metropolita di Cagliari Giuseppe Baturi per celebrare la Madonna di Bonaria. Uno scambio di cortesie, l’anno scorso fu monsi gnor Baturi a recarsi Leopoli come segretario generale della Cei. Il vescovo ucraino è stato ospite anche dell'Arcidiocesi di Oristano e ha celebrato in città e a San Vero Milis.

