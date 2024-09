I camminantes sardi di Bonaria benedetti da Papa Francesco 

C’era una macchia gialla fra le decine di migliaia di fedeli che, come ogni mercoledì, hanno invaso piazza San Pietro per l’Udienza generale di Papa Francesco. Nonostante qualche linea di febbre, forse dovuta alla fatica del recente lungo viaggio apostolico in Estremo Oriente, l’anziano Pontefice non ha voluto mancare a questo settimanale appuntamento con una folla che arriva da ogni angolo del pianeta. E, confusa fra questa marea umana, anche la delegazione della Sardegna dei camminantes della Madonna di Bonaria.

In Vaticano

L’associazione Cammino di Bonaria è arrivata Roma guidata dall’avvocato Antonello Menne, ideatore e pioniere di questo cammino religioso affiancato dall’immancabile Francesco Zigo Calledda, Zigheddu, come tutti lo conoscono, storico e infaticabile “podista di Dio”. Con loro una folta delegazione di sindaci e amministratori di alcuni dei territori toccati da questo sentiero mariano, a cominciare da Olbia, porto di partenza, e poi via via Alà dei Sardi, Lula, Orani, Sarule, Ottana, Sedilo, Sini, Bitti, Samatzai, Ussana e Guasila. Oltre un centinaio di aderenti all’associazione che il Papa ha voluto salutare, con una dedica particolare, in chiusura dell’udienza, prima della Benedizione apostolica.

Devozione

A Papa Francesco, che non perde occasione per sottolineare la devozione alla “sua” Madonna di Buenos Aires, è stata consegnata la Pergamena del pellegrino, che custodisce la preghiera alla “Signora venuta del mare”, venerata sul colle dei bianchi Padri della Mercede che, proprio ieri, festeggiavano la Vergine sotto la cui protezione è posto l’ordine dei frati mercedari. Assieme alla pergamena, a Papa Francesco è stata donata la gialla maglietta del pellegrino e la credenziale che - come avviene in tutti i cammini, a cominciare da quello di Santiago di Compostela - certifica, tappa per tappa, il completamento del percorso.

Emozione

«È stata un’emozione grandissima», dice l’avvocato Menne «poter condividere con Papa Francesco questo momento che per noi rappresenta una sorta di investitura ufficiale. Una gioia enorme offuscata dalla strage di Nuoro, della quale abbiamo appreso proprio in apertura di udienza che, però, ci ha ulteriormente rafforzati nella fede e nel coraggio delle nostre scelte. Adesso sappiamo di aver fatto la scelta giusta e di camminare guidati dal Risorto e dalla sua Madre celeste». In Sardegna, ad essere iscritti nel Registro regionale sono già cinque Cammini: apripista quello di Santa Barbara, che si snoda lungo i sentieri del Parco geominerario del Sulcis-iglesiente, nel nome della patrona dei minatori e dei Vigili del fuoco. Ci sono il Cammino francescano, fra romanico e presenza dei figli di san Francesco nell’Isola, i Cammini di san Giorgio di Suelli e di santu Jacu e quello di sant’Efisio, fra Cagliari e Nora. Il 2025, Anno santo della Chiesa cattolica, sarà per tutti questi Cammini, «compreso quello di Bonaria», auspica Antonello Menne «il tempo della consacrazione della Sardegna come terra di santità e di destinazione di pellegrinaggi».

