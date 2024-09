I camminantes di Bonaria in udienza da papa Francesco 

Ci sarà anche Zigheddu, Francesco Calledda, il noto e longevo camminatore di Sardegna fra i pellegrini di tutto il mondo, domani all’udienza generale di Papa Francesco in piazza San Pietro, tempo permettendo, o in Sala Paolo VI. Con lui una folta delegazione dei camminantes di Bonaria, in testa l’avvocato Antonello Menne, ideatore e apripista di questo lungo percorso di fede che, nel segno della patrona massima della Sardegna, unisce Olbia a Cagliari, casa madre della “Signora venuta dal mare”.

A Papa Francesco, questa l’intenzione dei promotori, verrà consegnata una maglietta con le insegne di questo Cammino religioso e una pubblicazione che ne spiega contenuti e finalità. Dopo quello di Santa Barbara - che si sviluppa lungo i sentieri del Parco geominerario del Sulcis Iglesiente - primo “cammino” iscritto nell’Album Nazionale e pioniere del Registro regionale, quello della Madonna di Bonaria attende ora di essere compreso fra gli altri quattro cammini: quello di Santu Jacu (che rimanda al celeberrimo percorso di Compostela), di San Giorgio di Suelli, che collega magicamente la Sardegna centrale al Supramonte, il Cammino francescano da nord a sud passando per le destinazioni di pellegrinaggio legate alla figura del “poverello di Assisi”, con Laconi e Gesturi capolinea obbligati, fino al Cammino di sant’Efisio, sulle orme del “sardus patronae insulae” fra Cagliari e Pula.

È un legame fortissimo quello che lega Bergoglio alla Madonna di Bonaria. Non è un caso che, ad ogni suo viaggio apostolico - compreso l’ultimo, lunghissimo, fra Asia e Oceania - davanti alla sua poltrona, in aereo, troneggi l’icona della Madre celeste dei sardi, nel cui nome è stata fondata la capitale argentina. D’altronde, proprio la sua visita a Cagliari (e il 23 settembre ne è l’undicesimo anniversario) nasce per la sua venerazione, come disse in piazza San Pietro annunciando il suo primo viaggio apostolico – “per la vostra Madonna” alla quale dedicò l’inaugurazione del suo pontificato. Legame destinato a cementarsi con questo Cammino che sarà pronto nel 2025, Anno Santo, Giubileo ancora una volta, per i sardi, nel segno della Vergine di Bonaria.

