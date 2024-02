«I Cambas de linna? Li ho inventati io» 

«I Cambas de linna? Tutto è iniziato nel 1950 quando insieme al mio amico Pierino Loi andammo a Santa Maria Acquas per assistere alla festa». Vincenzo Sanna, 90enne guspinese, fu il primo a camminare, quasi a danzare, a più di un metro d’altezza. «Quel giorno si esibivano gli artisti del circo Buffalo Bill: tra loro c’erano un clown e alcuni acrobati. Restammo così entusiasti e tornati in paese provammo a rifare le stesse cose. I primi trampoli erano alti appena un metro e 40 – prosegue Sanna –, li costruimmo da soli con una tavola, una di quelle che usavo per far asciugare il formaggio, la divisi in due, ci salii sopra e provai a camminare a quel modo nelle aie. Ben presto passeggiavo speditamente su quelle strane gambe di legno».

La prima sfilata

La tavola poi non bastò più e così i due inventori cercarono l’aiuto del paese. «Un anno dopo mi ero fatto costruire alti trampoli dal falegname Giuseppino Fanari, fu allora che feci la prima uscita pubblica. Era Carnevale, mi presentai in piazza gironzolando lungo la strada principale con il volto mascherato oscurato dal carbone, ma mi riconobbero tutti». La notizia corse in fretta. «Avvisarono mio padre, gli dissero: “Giuseppino, c’è tuo figlio che cammina con cambasa de linna !”. Lui rispose: “Non è possibile, mio figlio queste cose non le fa!”. Loi stava dietro e suonava la fisarmonica, mentre una folla di persone ci seguiva. Si formò un lungo corteo festante di adulti e ragazzi. Anche molte donne vollero vedere lo spettacolo che si svolgeva per la prima volta a Guspini e ci offrirono le zeppole». La guerra era finita da poco e quella trovata originale entusiasmò tutti. «Nel 1952, per Carnevale, ripetemmo l'esibizione riscuotendo un enorme successo. Ci contattarono alcuni esponenti della sezione del Pci, ci proposero di sfilare per fare propaganda al partito pagandoci per una decina di giornate». Al gruppo iniziale si unì Dario Serpi. Il successo fu enorme ma la paga durò soltanto una settimana, per il resto i due pastori cercarono un modo per campare. Loi si dedicò alla famiglia e Sanna emigrò in Svizzera, ma quando rientrò da pensionato negli anni 80 risalì sulla gambe di legno e in paese si riaccese l’entusiasmo. La Pro Loco promosse l’esibizione carnevalesca e fece un progetto per riconoscere i “Cambas de linna” patrimonio storico culturale guspinese. Oggi Vincenzo Sanna ha quasi 90 anni, al ricordo delle prime acrobazie sorride e lascia trasparire un pizzico di nostalgia.

RIPRODUZIONE RISERVATA