I calciatori sfrattati da un anno e mezzo in attesa del campo 

Uno sfratto quasi militare. «Da maggio del 2022 siamo stati cacciati dal nostro campo, dove giocavano a calcio ragazzini di tutte le età». Gianni Cornacchia, presidente della società La Palma, ha stento riesce a contenere l’amarezza e la delusione per quella che considera una sua creatura. Un trasloco forzato a causa dei lavori per la realizzazione del parco urbano attrezzato sportivo ed educativo. La trasformazione in area verde di una zona degradata val bene il sacrificio. I dirigenti della storica compagine cagliaritana che vanta una storia lunga 61 anni, però, contestano la totale assenza di Comune e regione, dribblati alla richiesta di un contributo. «I “giovanissimi regionali” giocano grazie alla disponibilità del Pirri che ci ha messo a disposizione gratuitamente i campi di Monte Claro. La prima squadra gioca, a pagamento, nel campo della Frassinetti, che ci sta dimostrando grande comprensione»

I costi sono diventati insostenibili. «La scorsa stagione abbiamo speso 19.000 euro, troppi per noi. Tanto che quest’anno abbiamo rinunciato ad allievi e juniores». Le promesse non erano mancate. «Ci avevano garantito che il bando per l’assegnazione dell’area sportiva sarebbe arrivato in tempi stretti. Non è così». (a. a.)

