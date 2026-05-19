I calciatori di domani sognano ad Arzachena  

I camp estivi sono una delle realtà nazionali più attese al termine della stagione agonistica. Con centinaia di giovanissimi calciatori a contatto con allenatori professionisti in un contesto di divertimento all’aria aperta. Da ventiquattro anni il Camp Calcio Arzachena – Porto Cervo rappresenta una delle iniziative più prestigiose e frequentate del panorama nazionale. «Un progetto che nel tempo è diventato molto più di un semplice appuntamento sportivo», sottolinea Pasquale Cossu, presidente dell’Arzachena Costa Smeralda, «oggi è un evento identitario per il territorio, inserito stabilmente tra le manifestazioni simbolo della città insieme al Rally Costa Smeralda». La missione è precisa: portare in Sardegna un’esperienza di calcio professionistico autentica, mettendo i giovani atleti nelle condizioni di allenarsi con metodologie, ritmi e qualità tecniche di altissimo livello, il vero punto di forza dell’evento.

«Non a caso, il nostro camp è riconosciuto come uno dei più longevi d’Italia, capace di mantenere nel tempo standard organizzativi elevati, continuità progettuale e credibilità tecnica», aggiunge Cossu. In questi 24 anni sono passati da Arzachena allenatori, dirigenti e grandi protagonisti del calcio italiano e internazionale. Tra loro Luciano Spalletti, Roberto Mancini, Gianluca Vialli, Sinisa Mihajlovic, Gianfranco Zola, Aurelio Andreazzoli, Marco Domenichini, Leonardo Semplici e Fabio Liverani, oltre a numerosi altri professionisti provenienti dal mondo della Serie A e del calcio professionistico. «Il camp Arzachena – Porto Cervo si differenzia infatti da gran parte dei camp estivi italiani perché sul campo lavorano esclusivamente tecnici professionisti che operano o hanno operato in club professionistici e settori giovanili di Serie A», sottolinea il dirigente. Anche nell’edizione 2026 saranno presenti tecnici di alto profilo, tra questi Edoardo Sacchini della Juventus, uno dei più qualificati sul lavoro giovanile professionistico italiano. Grande attenzione verrà inoltre dedicata allo “Speciale Portieri”, percorso tecnico specifico seguito da Andrea Pansera, attuale preparatore dei portieri Under 16 dell’Inter. La manifestazione, in programma fra un mese – con un numero chiuso di 80 ragazzini – si svolgerà come sempre sul terreno del “Biagio Pirina” di Arzachena, la casa del calcio arzachenese, mentre i partecipanti soggiorneranno in un centro vacanze immerso in uno dei contesti turistici più prestigiosi del Mediterraneo.

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