I cagliaritani si riprendono via Roma e tornano le doppie file 

Tra le risate dei bambini nel parchetto e le chiacchiere animate nei dehors, dopo anni di lavori e polemiche, il primo impatto con la nuova (parziale) passeggiata di via Roma sembra convincere. Il tratto riaperto, tra piazza Ingrao e via dei Mille, ha iniziato a prendere vita. Mentre nelle due corsie superstiti è già ricomparsa la “doppia fila” tanto cara agli automobilisti cagliaritani.

Per i commercianti della zona, il cambiamento è ancora in fase di assestamento. Alessandra Siddi, 47 anni, titolare della Feltrinelli, vede segnali positivi: «Dalla riapertura abbiamo notato tanta curiosità. La nostra visuale è cambiata, non abbiamo più le transenne e ci dà un senso di liberazione». Anche Andrea Felleca, 27 anni, osserva un miglioramento dalla Mondadori: «C'è sicuramente più movimento, adesso aspettiamo che si chiuda tutto il cantiere». La questione parcheggi resta un tasto dolente. «Non ci sono posti auto e molta gente evita di passare di qua» commenta Valentina Setzu, barista del Lithium Caffè. «È un problema da sistemare» continua Felleca, «ma vediamo la luce in fondo al tunnel. La città si sta riqualificando e speriamo si continui in questa direzione».

Chi frequenta la zona sembra vivere la trasformazione con maggiore entusiasmo. Marta Atzori, 38 anni, lo sguardo fisso sulla nipotina che gioca nel parco, osserva soddisfatta: «Si è trasformato in un punto di incontro, mi piace vedere tutta questa diversità, ci sono tantissimi stranieri». Erik Galasso, 22 anni, si allena nella nuova area fitness. «Ho usato qualche attrezzo, è una cosa davvero bella». Manolo Droppi, 18 anni, studente del liceo artistico, guarda con occhi da futuro architetto: «Molti non apprezzano quello che è stato creato perché non sono del mestiere». Gaspare Ledda, 86 anni, pensionato che si gode il sole leggendo il giornale, aggiunge un punto di vista più nostalgico ma ottimista: «Forse sono stati sacrificati un po' di parcheggi, ma via Roma così bella non l'ho mai vista. Al mio paese dicono “a su poveru no di anda nudda beni”, al povero di iniziativa non piace mai quello che fanno gli altri. Ogni cambiamento porta benefici e qualche disturbo, ma questo non deve fermare il progresso».

