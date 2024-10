I cagliaritani riscoprono le cere anatomiche 

Il clima è praticamente estivo, la fila è di quelle che un appuntamento come Monumenti aperti sa generare. Te l’aspetti magari in uno dei dieci nuovi siti aperti per la prima volta, come l’ex cava Dondina di Monte Urpinu, per esempio, o per visitare la collezione Luigi Cocco la museo etnografico. Invece la prima giornata segna il boom di visitatori al museo delle cere anatomiche del Susini. Per poter accedere alla sala pentagonale della Cittadella dei Musei che custodisce la collezione dei 23 modelli anatomici in cera policroma, che riproducono minuziosamente in sezione le diverse parti del corpo umano, sia maschile che femminile, bisognava mettersi in fila per almeno una mezz’ora. In maniera allegra, cagliaritani e (molti) turisti lo hanno fatto. «Le cere del Susini sono sempre accattivanti», racconta Giuseppe Contini, studente di ingegneria. «Valeva davvero la pena mettersi in fila per questa meraviglia», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Katiuscia Cocco. «Lo sappiamo da sempre, ma non eravamo mai venute a vederle», dice. «Dopo ripetute richieste, stavolta mia figlia ci ha praticamente “costretti”. E meno male che l’ha fatto», aggiunge, «perché dal vivo sono più affascinanti di come si racconta». Un’altra magia di Monumenti Aperti. ( ma. mad. )

