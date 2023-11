In occasione del 4 Novembre, festa dell’Unità nazionale, L’Unione Sarda regalerà ai suoi lettori un inserto speciale di 32 pagine con i nomi degli oltre cinquemila sardi caduti nella Seconda guerra mondiale, paese per paese. Un documento unico, per non dimenticare. Sempre domani, in abbinata con il giornale (a 9,50 euro più il prezzo del quotidiano), quindici fotografie (formato 30x40, all’interno di un cofanetto) scattate durante la guerra.